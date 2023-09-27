Emekliye tek seferde 17.500 TL ödeme piyangosu! SGK-SSK, Bağ-Kur, 4C'liye promosyon müjdesi az evvel geldi! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL alanlar...

Emekliler için oldukça önemli olan emekli promosyon kampanyaları, bankaların son açıklamalarıyla bir kez daha güncellendi. Bankalar, emekli maaşı taşıma işlemlerini cazip hale getirmek için çeşitli avantajlar sunuyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SSK) ve Bağ-Kur'a tabi milyonlarca vatandaş, en yüksek emekli promosyonunu araştırmak ve en avantajlı teklifi bulmak için çaba sarf ediyor. İşte en yüksek promosyon ödemesi sağlayan bankalar...