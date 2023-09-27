Emekliye tek seferde 17.500 TL ödeme piyangosu! SGK-SSK, Bağ-Kur, 4C'liye promosyon müjdesi az evvel geldi! 7.500, 8.000, 8.500, 9.000 TL alanlar...
Emekliler için oldukça önemli olan emekli promosyon kampanyaları, bankaların son açıklamalarıyla bir kez daha güncellendi. Bankalar, emekli maaşı taşıma işlemlerini cazip hale getirmek için çeşitli avantajlar sunuyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SSK) ve Bağ-Kur'a tabi milyonlarca vatandaş, en yüksek emekli promosyonunu araştırmak ve en avantajlı teklifi bulmak için çaba sarf ediyor. İşte en yüksek promosyon ödemesi sağlayan bankalar...
Giriş Tarihi: 27.09.2023
07:15
Milyonlarca emekli, son günlerde devlet ve özel bankalar arasındaki rekabetin gölgesinde maaşlarını taşıma arayışına girdi. Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi ve Akbank gibi önde gelen bankalar, 12.000 TL'ye kadar çıkabilen emekli promosyonları ile dikkat çekiyor. Bu yüksek promosyon fırsatlarının duyurulmasıyla birlikte, emekli maaşı taşıma işlemleri hızla artış gösteriyor. İşte detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bankalarda emekli promosyon ödemelerini artırma kararı! Temmuz zammı ile yüzde 25 oranında artan emekli maaşının hangi bankadan alındığına göre değişiklik gösteren promosyonlarda rekabet devam ediyor.
Özellikle 10 bin TL'ye kadar ulaşabilen promosyon miktarları ile emeklilere maaş ödemesiyle toplam tek seferde 17.500 TL 'nin önü açıldı.
HANGİ BANKA KAÇ TL PROMOSYON VERİYOR?
İş Bankası:
SGK anlaşmasına göre 1 Kasım 2022 - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için ya da maaş taşıma ile İş Bankası'nı tercih eden emekliler (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor.
Yapı Kredi:
1 Eylül 2023 – 30 Eylül 2023 tarihleri arasında emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanıyor.
📌3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL;
📌3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL;
📌7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL;
📌10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.