Ev Hanımlarına yaş+prim gün şartıyla emeklilik imkanı! SGK kaydı gerekli mi? IBS ile 3'te 1'lik devlet ödemesi! 25 yıla 50-55-60-65 yaşla....

Çalışmayan ev hanımlarının emeklilik hakkı, uzun yıllardır toplumun gündeminde olan ve sıkça tartışılan bir mesele olmuştur. Ancak son dönemde gerçekleştirilen düzenlemelerle birlikte, evdeki işleri üstlenen ve resmi olarak bir işte çalışmayan kadınlar için emeklilik konusunda daha fazla fırsat sunuluyor. Bu gelişmeler, ev hanımlarının da sosyal güvenceye erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. İşte son gelişmeler...