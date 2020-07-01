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Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?
Son dakika... Asgari ücrete zam gelecek mi? Milyonlarca kişi 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Son 6 aylık enflasyon rakamına göre memur ve emeklilerin maaşlarında artış olacak. Temmuz ayında yapılacak zam asgari ücretlileri de heyecanlandırdı. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 01.07.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 16:53
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