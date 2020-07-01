Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika... Asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Ocak ayında asgari ücret zamlanmıştı. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon oranı ile birlikte memur ve emeklilerin maaşlarında zam olacak. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca çalışan asgari ücrete zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak? İşte cevaplar...