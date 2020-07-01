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Haberler Galeri Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika... Asgari ücrete zam gelecek mi? Milyonlarca kişi 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Son 6 aylık enflasyon rakamına göre memur ve emeklilerin maaşlarında artış olacak. Temmuz ayında yapılacak zam asgari ücretlileri de heyecanlandırdı. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.07.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 16:53
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Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika... Asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Ocak ayında asgari ücret zamlanmıştı. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon oranı ile birlikte memur ve emeklilerin maaşlarında zam olacak. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca çalışan asgari ücrete zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

2020 Ocak ayında belirlenen Asgari ücret tutarı tüm yıl için geçerli olacak. Asgari ücrette Temmuz ayında bir artış olmayacak.

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Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

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Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,62 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL

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Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? 2020 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?

Evli, eşi çalışan 220,62 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,72 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,82 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,07 TL