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AGİ kalktı mı? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ asgari ücrete dahil mi?

AGİ kalktı mı? 2022 asgari ücret zammının belli olmasının ardından en çok merak edilenlerden biri de AGİ olmuştu. Asgari ücretten verginin kalkmasının ardından AGİ uygulamasının da sona erip ermediği merak ediliyordu. Konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Peki, AGİ kalktı mı? 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ asgari ücrete dahil mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 11:38
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AGİ kalktı mı? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ asgari ücrete dahil mi?

AGİ kalktı mı? AGİ asgari ücretin içinde mi? Milyonlarca asgari ücretli çalışanların merak ettği AGİ uygulaması hakkında detaylar belli oldu. Önümüzdeki ay yeni maaşlarını ceplerine koyacak olan çalışanlar, asgari ücretten AGİ'nin kalkıp kalkmadığını araştırıyor. Konu hakkında son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Peki, AGİ kalktı mı? 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ asgari ücrete dahil mi? AGİ uygulaması hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AGİ kalktı mı? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ asgari ücrete dahil mi?

AGİ KALKTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında 'AGİ kalktı mı?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

"Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgili memurlarımızdan da talep oldu. Tüm çalışanlarımızın gelirlerini Asgari Ücret dışında bırakınca memurlara 300 TL'ye yakın ek yapmış olduk. O konular çok açık. Asgari geçim indirimi kalktı diye memurlarda çocuk parası vs. bunlar AGİ kapsamında değil memur statüsüyle ilgili kanunla düzenlenmiş. Alakası yok. Yanlış bilgi. O devam ediyor. Memurlar artış elde etti."

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AGİ kalktı mı? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ asgari ücrete dahil mi?

AGİ KİMLERE VERİLECEK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret ile birlikte kafa karıştıran AGİ uygulaması ile ilgili sorulara yanıt verdi. Erdem, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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AGİ kalktı mı? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ asgari ücrete dahil mi?

"Torba kanun ile 2022 yılında Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece sadece asgari ücretli değil tüm çalışanların maaşındaki asgari ücret kadar kısımdan gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Böylece önceden apartman görevlisi için uygulanan vergisiz asgari ücret herkes için geçerli oldu.

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AGİ kalktı mı? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ asgari ücrete dahil mi?

AGİ, çalışanlara ödenen bir vergi iadesidir. Yani devlet maaşlardan alınan gelir vergisinin bir kısmını medeni durum ve çocuk sayısına göre hesaplayıp çalışana geri vermekteydi.

Buna da Asgari Geçim İndirimi diyorduk. Ancak şimdi maaşlardan vergi kalktığı için olmayan bir verginin iadesi de ortadan kalkmış oldu.