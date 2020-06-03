Tatil planı yapanlar dikkat! Otellerle ilgili yeni genelge

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla yayımlanan genelgeyle birlikte, daha önce otellerde açılmasına izin verilmeyen mini kulüpler ve kreşler, bundan böyle hijyen ve sağlık kurallarına göre açılabileceğine karar verildi. Öte yandan hamam, sauna ve masaj üniteleri, İçişleri Bakanlığınca normalleşme sürecine ilişkin belirlenen usul ve esaslara göre hizmet verecek.

Giriş Tarihi: 03.06.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 12:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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