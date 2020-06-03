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Tatil planı yapanlar dikkat! Otellerle ilgili yeni genelge

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla yayımlanan genelgeyle birlikte, daha önce otellerde açılmasına izin verilmeyen mini kulüpler ve kreşler, bundan böyle hijyen ve sağlık kurallarına göre açılabileceğine karar verildi. Öte yandan hamam, sauna ve masaj üniteleri, İçişleri Bakanlığınca normalleşme sürecine ilişkin belirlenen usul ve esaslara göre hizmet verecek.

Giriş Tarihi: 03.06.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 12:43
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Tatil planı yapanlar dikkat! Otellerle ilgili yeni genelge

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha önce otellerde açılmasına izin verilmeyen mini kulüpler ve kreşler hizmete başlayabilecek.

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Tatil planı yapanlar dikkat! Otellerle ilgili yeni genelge

Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi üzerine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla konaklama tesislerinde alınacak önlemler, 12 Mayıs'ta yayımlanan genelge ile belirlenmiş ancak tesis içerisinde çocuklara ayrılan oyun odaları, çocuk kulübü, lunapark, oyun bahçesi gibi alanların hizmete açılamayacağı kararı verilmişti.

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Tatil planı yapanlar dikkat! Otellerle ilgili yeni genelge

Genelgede değişikliğe gidilerek otel bünyesindeki mini kulüpler, bundan böyle hijyen kuralları çerçevesinde minik misafirlerini kabul edebilecek. Otellerdeki kreşler ise normalleşme sürecinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslardaki hijyen ve sağlık kurallarına göre hizmet verecek.

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Tatil planı yapanlar dikkat! Otellerle ilgili yeni genelge

ÇOCUKLAR İÇİN EL ANTİSEPTİĞİ BULUNDURULACAK
Mini kulüplerin kapasiteleri, sosyal mesafe düzenlemelerine uygun olarak belirlenecek, çocuklar rezervasyonla kabul edilecek. Çocukların oyun ve yemek masaları, bireysel oyun alanları varsa yataklarının arasındaki mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenecek.

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Tatil planı yapanlar dikkat! Otellerle ilgili yeni genelge

Mini kulübe girişte, çocukların temassız ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, konjonktivit, öksürük, iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi belirtileri olan çocuklar, aileleri ile irtibata geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.