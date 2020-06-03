Pandemi sonuçları nereden öğrenilir? 2020 3. faz e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek sonuçları nasıl öğrenilir? Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk iki fazda 4,4 milyon haneye yapılan 1000'er TL yardımın ardından 3. faz için başvurular alınıyor. Bu zamana kadar toplam 5,5 milyon kişiye verilen pandemi yardımının detayları merak ediliyor. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, sonuçların nereden açıklanacağını ve nasıl öğrenebileceklerini merak ediyorlar. Peki, pandemi sonuçları nereden öğrenilir? 2020 3. faz e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 13:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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