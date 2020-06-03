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Haberler Galeri Pandemi sonuçları nereden öğrenilir? 2020 3. faz e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Pandemi sonuçları nereden öğrenilir? 2020 3. faz e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek sonuçları nasıl öğrenilir? Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk iki fazda 4,4 milyon haneye yapılan 1000'er TL yardımın ardından 3. faz için başvurular alınıyor. Bu zamana kadar toplam 5,5 milyon kişiye verilen pandemi yardımının detayları merak ediliyor. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, sonuçların nereden açıklanacağını ve nasıl öğrenebileceklerini merak ediyorlar. Peki, pandemi sonuçları nereden öğrenilir? 2020 3. faz e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 13:17
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Pandemi sonuçları nereden öğrenilir? 2020 3. faz e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

3. faz pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Yeni tip koronavirüs pandemisi sonrası hükümet vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. e-Devlet üzerinden alınan 3. faz pandemi yardımı başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Ödemelerin başlaması ile birlikte sonuçların nereden öğrenilebileceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, pandemi sonuçları nereden öğrenilir? 2020 3. faz e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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Pandemi sonuçları nereden öğrenilir? 2020 3. faz e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL PANDEMİ YARDIMI NE ZAMAN YATAR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

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Pandemi sonuçları nereden öğrenilir? 2020 3. faz e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. İBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.

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Pandemi sonuçları nereden öğrenilir? 2020 3. faz e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sürecinizi, başvuru yaptığınız ekrandan takip edebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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Pandemi sonuçları nereden öğrenilir? 2020 3. faz e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TC numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek. Buna göre; TC numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.

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