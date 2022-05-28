Taslak hazır çalışmalar son aşamada: Herkese ek gösterge! Maaşlar nasıl değişecek

3600 ek gösterge heyecanla beklenirken, düzenleme ile ilgili ayrıntılar da tek tek netleşiyor. 4 meslek başta olmak üzere ek göstergeler yeniden düzenlenirken, ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da çalışmalar kapsamında yer alıyor. Ek gösterge ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. İşte 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son dakika ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 28.05.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 08:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL