28 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Taslak hazır çalışmalar son aşamada: Herkese ek gösterge! Maaşlar nasıl değişecek

Taslak hazır çalışmalar son aşamada: Herkese ek gösterge! Maaşlar nasıl değişecek

3600 ek gösterge heyecanla beklenirken, düzenleme ile ilgili ayrıntılar da tek tek netleşiyor. 4 meslek başta olmak üzere ek göstergeler yeniden düzenlenirken, ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da çalışmalar kapsamında yer alıyor. Ek gösterge ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. İşte 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son dakika ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 28.05.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 08:54
  • 1
  • 12
Taslak hazır çalışmalar son aşamada: Herkese ek gösterge! Maaşlar nasıl değişecek

Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Taslak hazır çalışmalar son aşamada: Herkese ek gösterge! Maaşlar nasıl değişecek

Aylar süren çalışmaların ardından hazırlanan taslak, önümüzdeki günlerde Başkan Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve son karar verilecek.

  • 3
  • 12
Taslak hazır çalışmalar son aşamada: Herkese ek gösterge! Maaşlar nasıl değişecek

Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.

  • 4
  • 12
Taslak hazır çalışmalar son aşamada: Herkese ek gösterge! Maaşlar nasıl değişecek

Genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il, bölge ve şube müdürü gibi bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara yükseltilecek.

  • 5
  • 12
Taslak hazır çalışmalar son aşamada: Herkese ek gösterge! Maaşlar nasıl değişecek

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor.