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Haberler Galeri 81 ilde 124.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR'a 19 - 59 yaş arasında olanlar başvuracak! Vasıflı, vasıfsız fark etmiyor! 4.500 TL maaş ile...

81 ilde 124.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR'a 19 - 59 yaş arasında olanlar başvuracak! Vasıflı, vasıfsız fark etmiyor! 4.500 TL maaş ile...

İş arayışında olanlar İŞKUR üzerinden kayıtlarını oluşturarak başvurularını tamamlıyor. 2022 yılının ilk 5 ayında 553 bini aşkın kişi iş sahibi oldu. Son dönemde İŞKUR'da açık iş ilanlarının sayısı arttı. Hali hazırda sektörde yaklaşık 124 bin iş arayışı devam ediyor. Alım yapılacak sektörlerde imalat ve hizmet ön plana çıkıyor. İŞKUR bu süreçte iş ve işçiyi buluşturmanın yanında mesleki niteliklerin gelişeceği kurslar ile süreci sürdürüyor. Kamu ve özel sektöre alımlar devam ediyor. İşte, en çok eleman arayan meslekler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2022 21:18 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 21:18
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81 ilde 124.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR’a 19 - 59 yaş arasında olanlar başvuracak! Vasıflı, vasıfsız fark etmiyor! 4.500 TL maaş ile...

İŞKUR tarafından 81 ilde personel alımı gerçekleştiriyor. Kurum tarafından bu süreçte başvuru sayfası aktive edildi. Yapılan son açıklamaya göre açık iş ilanları ile birlikte vasıflı-vasıfsız 124 bin personel alımı gerçekleşecek. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2022 işçi ve personel alımı ilanlarını tek tek açıkladı. Kamu ve özel sektöre alımlar ise devam ediyor. Alım yapılacak sektörlerin listesi kapsamlı bir şekilde duyuruldu. Peki, İŞKUR tarafından duyurulan açık iş ilanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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81 ilde 124.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR’a 19 - 59 yaş arasında olanlar başvuracak! Vasıflı, vasıfsız fark etmiyor! 4.500 TL maaş ile...

124 BİN İŞÇİ ARANIYOR

Bu yıl şimdiden 553 bini aşkın kişinin işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı. Halen özel sektör için 124 bini aşkın işçi aranıyor. Alımlarda imalat ve hizmetler sektörleri başı çekiyor. İşte eleman en çok aranan meslekler…

İŞSİZLİĞİN azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Hem kamuya hem özel sektöre alımlar tüm hızıyla sürüyor.

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81 ilde 124.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR’a 19 - 59 yaş arasında olanlar başvuracak! Vasıflı, vasıfsız fark etmiyor! 4.500 TL maaş ile...

EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANI ALINDI

İŞKUR aracılığıyla Nisan ayında 139 bin 443, Ocak-Nisan döneminde ise 464 bin 338 işe yerleştirme gerçekleşti. İlk 4 ayda sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.

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81 ilde 124.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR’a 19 - 59 yaş arasında olanlar başvuracak! Vasıflı, vasıfsız fark etmiyor! 4.500 TL maaş ile...

ÖZEL SEKTÖR İLK SIRADA

Nisan'da İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 201 bin 285, Ocak-Nisan döneminde ise 704 bin 623 oldu. Açık işlerin 97.5'i özel sektörden alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (303.711 açık iş) imalat sanayi sektöründe gerçekleşirken, mesleklere göre ise en fazla açık iş 'satış danışmanı/uzmanı, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde görüldü.

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81 ilde 124.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR’a 19 - 59 yaş arasında olanlar başvuracak! Vasıflı, vasıfsız fark etmiyor! 4.500 TL maaş ile...

BU MESLEKLERE DİKKAT!

İŞKUR aracılığıyla, yılbaşından bu yana da 553 bini aşkın kişi işe yerleşti. Halen İŞKUR'da 124 bini aşkın açık iş bulunuyor. Açık işlerde başı 22 bin 534 kişiyle beden işçisi çekerken, 4 bin 222 kişiyle temizlik görevlisi, 4 bin 53 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 3 bin 687 kişiyle garson (servis elemanı) takip ediyor.