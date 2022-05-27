81 ilde 124.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR’a 19 - 59 yaş arasında olanlar başvuracak! Vasıflı, vasıfsız fark etmiyor! 4.500 TL maaş ile...

124 BİN İŞÇİ ARANIYOR

Bu yıl şimdiden 553 bini aşkın kişinin işe yerleşmesine aracılık eden İŞKUR'da açık işlerin sayısı arttı. Halen özel sektör için 124 bini aşkın işçi aranıyor. Alımlarda imalat ve hizmetler sektörleri başı çekiyor. İşte eleman en çok aranan meslekler…

İŞSİZLİĞİN azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Hem kamuya hem özel sektöre alımlar tüm hızıyla sürüyor.