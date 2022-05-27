HaberlerGaleri81 ilde 124.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR'a 19 - 59 yaş arasında olanlar başvuracak! Vasıflı, vasıfsız fark etmiyor! 4.500 TL maaş ile...
81 ilde 124.000 personel alımı yapılacak! İŞKUR'a 19 - 59 yaş arasında olanlar başvuracak! Vasıflı, vasıfsız fark etmiyor! 4.500 TL maaş ile...
İş arayışında olanlar İŞKUR üzerinden kayıtlarını oluşturarak başvurularını tamamlıyor. 2022 yılının ilk 5 ayında 553 bini aşkın kişi iş sahibi oldu. Son dönemde İŞKUR'da açık iş ilanlarının sayısı arttı. Hali hazırda sektörde yaklaşık 124 bin iş arayışı devam ediyor. Alım yapılacak sektörlerde imalat ve hizmet ön plana çıkıyor. İŞKUR bu süreçte iş ve işçiyi buluşturmanın yanında mesleki niteliklerin gelişeceği kurslar ile süreci sürdürüyor. Kamu ve özel sektöre alımlar devam ediyor. İşte, en çok eleman arayan meslekler...