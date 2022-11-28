HaberlerGaleri16 meslek için KRİTİK TARİH 1 OCAK! Yeterlilik şartı geliyor! Kuaför, Güzellik uzmanı, Boyama operatörü, Ayakkabı imalatçısı... MYK Belgesi nasıl alınır?
16 meslek için KRİTİK TARİH 1 OCAK! Yeterlilik şartı geliyor! Kuaför, Güzellik uzmanı, Boyama operatörü, Ayakkabı imalatçısı... MYK Belgesi nasıl alınır?
16 meslek grubuna 1 Ocak 2023'ten itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu gelecek. Zorunluluk kapsamında aralarında kuaför, güzellik uzmanı, boyama operatörü gibi mesleklerinde yer aldığı 16 meslek grubu bulunuyor. Peki mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır? MYK belgesi nasıl alınır? İşte merek edilenler...