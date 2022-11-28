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Haberler Galeri 16 meslek için KRİTİK TARİH 1 OCAK! Yeterlilik şartı geliyor! Kuaför, Güzellik uzmanı, Boyama operatörü, Ayakkabı imalatçısı... MYK Belgesi nasıl alınır?

16 meslek için KRİTİK TARİH 1 OCAK! Yeterlilik şartı geliyor! Kuaför, Güzellik uzmanı, Boyama operatörü, Ayakkabı imalatçısı... MYK Belgesi nasıl alınır?

16 meslek grubuna 1 Ocak 2023'ten itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu gelecek. Zorunluluk kapsamında aralarında kuaför, güzellik uzmanı, boyama operatörü gibi mesleklerinde yer aldığı 16 meslek grubu bulunuyor. Peki mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır? MYK belgesi nasıl alınır? İşte merek edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 12:19
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16 meslek için KRİTİK TARİH 1 OCAK! Yeterlilik şartı geliyor! Kuaför, Güzellik uzmanı, Boyama operatörü, Ayakkabı imalatçısı... MYK Belgesi nasıl alınır?

MYK belgesi nasıl alınır sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. 1 Ocak 2023 itibarıyla aralarında kuaför, güzellik uzmanı, boyama operatörü gibi mesleklerinde yer aldığı 16 meslek grubuna mesleki yeterlilik belgesi şartı getirilecek. Bu belgeye sahip olmayanlar artık bu meslek gruplarında çalışamayacak. Peki mesleki yeterlilik belgesi nereden alınır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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16 meslek için KRİTİK TARİH 1 OCAK! Yeterlilik şartı geliyor! Kuaför, Güzellik uzmanı, Boyama operatörü, Ayakkabı imalatçısı... MYK Belgesi nasıl alınır?

Aralarında kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya ve ayakkabı imalatçısının da olduğu 16 meslekte, 1 Ocak 2023'ten itibaren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranacak.

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16 meslek için KRİTİK TARİH 1 OCAK! Yeterlilik şartı geliyor! Kuaför, Güzellik uzmanı, Boyama operatörü, Ayakkabı imalatçısı... MYK Belgesi nasıl alınır?

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

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16 meslek için KRİTİK TARİH 1 OCAK! Yeterlilik şartı geliyor! Kuaför, Güzellik uzmanı, Boyama operatörü, Ayakkabı imalatçısı... MYK Belgesi nasıl alınır?

Faaliyete başladığı 2006'dan bugüne kadar 2 milyon 350 binden fazla çalışanı "mesleki yeterlilik belgesi" sahibi yapan Kurum, iş kazaları açısından "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" gruplardaki mesleklere de belge zorunluluğu getirmeyi sürdürüyor.

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16 meslek için KRİTİK TARİH 1 OCAK! Yeterlilik şartı geliyor! Kuaför, Güzellik uzmanı, Boyama operatörü, Ayakkabı imalatçısı... MYK Belgesi nasıl alınır?

İŞTE ZORUNLULUK GETİRİLEN MESLEKLER

*Kuaför,

*Güzellik uzmanı,