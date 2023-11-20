Taşerona kadro 4D'liye son durum ne? 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis'e ne zaman gelecek?

Gelişmeleri yakından takip edilen taşerona kadro konusunda son dakika haberleri merak konusu oldu. Sözleşmeli ve geçici işçilerin kadro almasının ardından, taşeron işçiler için de benzer bir düzenlemenin yürütüldüğü bilgisi gündemi meşgul ediyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, bu konuda alınacak kararlar için kritik bir öneme sahip. Peki Taşerona kadro 4D'liye son durum ne? 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak?