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Haberler Galeri Taşerona kadro 4D'liye son durum ne? 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis'e ne zaman gelecek?

Taşerona kadro 4D'liye son durum ne? 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis'e ne zaman gelecek?

Gelişmeleri yakından takip edilen taşerona kadro konusunda son dakika haberleri merak konusu oldu. Sözleşmeli ve geçici işçilerin kadro almasının ardından, taşeron işçiler için de benzer bir düzenlemenin yürütüldüğü bilgisi gündemi meşgul ediyor. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, bu konuda alınacak kararlar için kritik bir öneme sahip. Peki Taşerona kadro 4D'liye son durum ne? 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.11.2023 18:34
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Taşerona kadro 4D’liye son durum ne? 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis’e ne zaman gelecek?

Taşerona kadro konusu, gelişmelerle dolu bir sürecin içinde gündemi meşgul ediyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı, taşerona kadro konusundaki son durumu ele alacak ve çözüm yollarını değerlendirecek. Bu önemli toplantının ardından Başkan Işıkhan ve Başkan Erdoğan'ın yapacakları açıklamalar, konuya dair kamuoyunu aydınlatma açısından büyük bir öneme sahip. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

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Taşerona kadro 4D’liye son durum ne? 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis’e ne zaman gelecek?

KAMUDA TAŞERONLAR PLANLANDI!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada konuya dair şunları kaydetmişti:

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

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Taşerona kadro 4D’liye son durum ne? 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis’e ne zaman gelecek?

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

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Taşerona kadro 4D’liye son durum ne? 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis’e ne zaman gelecek?

BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

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Taşerona kadro 4D’liye son durum ne? 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Meclis’e ne zaman gelecek?

"700 BİN İŞÇİNİN KAMU SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

Başkan Erdün Atalay, "Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Gündem, geçici işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadroya geçmesi" diye konuştu.