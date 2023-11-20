HaberlerGaleri2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! O maddeler netleşiyor! Taşerona kadro, maaş zammı, 5 yıl erken emeklilik, 3600 ek gösterge...
2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! O maddeler netleşiyor! Taşerona kadro, maaş zammı, 5 yıl erken emeklilik, 3600 ek gösterge...
"Yeni Torba Yasa çıktı mı son dakika?" sorusu sık sık gündeme geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelmesi beklenen yeni torba yasa, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren düzenlemeler içeriyor. Emekliye zam düzenlemesi, esnafa Bağ-Kur prim avantajı, ev kadınlarının erken emekliliği gibi birçok konunun yasada yer alması bekleniyor. İşte yeni Torba Yasa içerği ve maddeleri...
Giriş Tarihi: 20.11.2023 12:11Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 12:11