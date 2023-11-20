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Haberler Galeri 2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! O maddeler netleşiyor! Taşerona kadro, maaş zammı, 5 yıl erken emeklilik, 3600 ek gösterge...

2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! O maddeler netleşiyor! Taşerona kadro, maaş zammı, 5 yıl erken emeklilik, 3600 ek gösterge...

"Yeni Torba Yasa çıktı mı son dakika?" sorusu sık sık gündeme geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelmesi beklenen yeni torba yasa, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren düzenlemeler içeriyor. Emekliye zam düzenlemesi, esnafa Bağ-Kur prim avantajı, ev kadınlarının erken emekliliği gibi birçok konunun yasada yer alması bekleniyor. İşte yeni Torba Yasa içerği ve maddeleri...

Giriş Tarihi: 20.11.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 12:11
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2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! O maddeler netleşiyor! Taşerona kadro, maaş zammı, 5 yıl erken emeklilik, 3600 ek gösterge...

2.Torba Yasa maddeleri tek tek netleşiyor! Yeni Torba Yasa, emekli, memur, işçi, ev hanımı ve gençler arasında büyük bir merakla bekleniyor. Bu kapsamlı yasa, ekonomi gündemine önemli bir hareketlilik getirecek. Peki, 2.Torba Yasa maddeleri neler, son durum ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! O maddeler netleşiyor! Taşerona kadro, maaş zammı, 5 yıl erken emeklilik, 3600 ek gösterge...

EMEKLİLERE İKİLİ FORMÜL

Yaklaşık 17 milyon emeklinin maaşı Ocak ayında enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 15 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı bekliyor.

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2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! O maddeler netleşiyor! Taşerona kadro, maaş zammı, 5 yıl erken emeklilik, 3600 ek gösterge...

6 aylık enflasyonun, OVP'deki yüzde 65 oranındaki yıl sonu oranına göre yüzde 38 civarında çıkması bekleniyor. Buna göre SSK ve BağKur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 38 memur emeklilerinin ise yüzde 49 civarında olacak.

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2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! O maddeler netleşiyor! Taşerona kadro, maaş zammı, 5 yıl erken emeklilik, 3600 ek gösterge...

Ancak buna ilaveten çıkartılacak yasa ile bir refah payı eklenmesi ve artış oranının yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Bunların dışında yapılacak düzenleme için iki formül bulunuyor.

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2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! O maddeler netleşiyor! Taşerona kadro, maaş zammı, 5 yıl erken emeklilik, 3600 ek gösterge...

Birincisi kök maaşı taban maaşın altında olan emekliler için kademeli bir seyyanen artış yapılması. İkincisi ise 7.500 TL olan taban maaşın 10 bin lira ve üzerine çıkartılması.