Taşeron ve kamu işçisinin maaş zammında flaş gelişme! Maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi son durum...

Son dakika... Taşeron ve kamu işçisinin heyecanla beklediği maaş zammında flaş gelişme yaşandı. 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken, Hak-İş tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Bu gleişmelerin ardından işçilerin maaş zammı konusunda son gelişmeler araştırılmaya başlandı. Peki, taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne oldu? Toplu iş sözleşmesi ile kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? İşte son durum...