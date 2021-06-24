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Haberler Galeri Taşeron ve kamu işçisinin maaş zammında flaş gelişme! Maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi son durum...

Taşeron ve kamu işçisinin maaş zammında flaş gelişme! Maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi son durum...

Son dakika... Taşeron ve kamu işçisinin heyecanla beklediği maaş zammında flaş gelişme yaşandı. 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken, Hak-İş tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Bu gleişmelerin ardından işçilerin maaş zammı konusunda son gelişmeler araştırılmaya başlandı. Peki, taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne oldu? Toplu iş sözleşmesi ile kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? İşte son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2021 16:34
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Taşeron ve kamu işçisinin maaş zammında flaş gelişme! Maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi son durum...

Kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Maaşlara ne kadar zam yapılacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında geon gelişmeleri yakından takip ediyor. taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne oldu? Toplu iş sözleşmesi ile kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taşeron ve kamu işçisinin maaş zammında flaş gelişme! Maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi son durum...

İŞÇİLERİN MAAŞ ZAMMINDA FLAŞ GELİŞME

Hak-İş'in Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürüttüğü, "Genç Kadın Emekçilerin Yaygın Öğrenme Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Konfederasyon Genel Merkezinde düzenlenen toplantıya katılan Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, görüşmeleri devam eden 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü' hakkında şu ifadeleri kullandı:

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Taşeron ve kamu işçisinin maaş zammında flaş gelişme! Maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi son durum...

"Kamudaki taşeron sorununu örgütlenerek, mücadele ederek çözdük. Belirli bir noktaya gelen bu konuda, şimdi yeni bir aşamadayız. Kamu Çerçeve Protokolü içerisinde bu kapsamdaki arkadaşlarımızın mevcut sorunlarını çözecek, yeni bir süreci başlatmış olacağız. Kamu Çerçeve Protokolü'nün yakında, başarılı şekilde hayata geçeceğine inanıyorum. Sosyal diyalog çerçevesinde ilgili taraflar olarak bunu başaracağımızı düşünüyorum."

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Taşeron ve kamu işçisinin maaş zammında flaş gelişme! Maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi son durum...

TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4.800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

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Taşeron ve kamu işçisinin maaş zammında flaş gelişme! Maaş zammı ne kadar olacak? Toplu iş sözleşmesi son durum...

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme müzakerelerinin uzun bir süreç olduğunu belirterek, "Ama biz bunu ne kadar kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye'deki çalışma hayatının istikrarına ve Türkiye'deki demokrasiye o kadar katkı yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.