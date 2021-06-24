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Haberler Galeri Emekliye müjde kapıda! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi önceden yatar mı?

Emekliye müjde kapıda! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi önceden yatar mı?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekliler yılda iki kez olmak üzere ikramiye ödemesi alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ikramiyelerin ödeneceği tarih milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ödemeler beklenen tarihten önce yapılmıştı. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi önceden yatar mı?

Giriş Tarihi: 24.06.2021 20:36 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 20:36
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Emekliye müjde kapıda! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi önceden yatar mı?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi önceden yatar mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinin ilki Ramazan Bayramı'nda ödenmişti. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ikramiyelerin hangi tarihte ödeneceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi önceden yatar mı?

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Emekliye müjde kapıda! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi önceden yatar mı?

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.

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Emekliye müjde kapıda! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi önceden yatar mı?

TARİH BELLİ OLMADI

Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.

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Emekliye müjde kapıda! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi önceden yatar mı?

İkramiye ödemelerinin de bu tarihten bir hafta önce yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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Emekliye müjde kapıda! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi önceden yatar mı?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Temmuz 2021 Pazartesi Kurban Bayramı Arifesi olarak karşımıza çıkıyor. Kurban Bayramı birinci gün 20 Temmuz 2021, ikinci gün 21 Temmuz 2021, üçüncü gün 22 Temmuz 2021, dördüncü gün ise 23 Temmuz 2021. Kurban Bayramı'nda toplamda 4 gün tatil olacak.