24 Haziran 2021, Perşembe
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Emekliye müjde kapıda! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi önceden yatar mı?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekliler yılda iki kez olmak üzere ikramiye ödemesi alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ikramiyelerin ödeneceği tarih milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ödemeler beklenen tarihten önce yapılmıştı. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı ikramiyesi önceden yatar mı?
Giriş Tarihi: 24.06.2021 20:36 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 20:36
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