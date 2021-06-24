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BES ile ikinci emeklilik fırsatı! BES'te yeni dönem için geri sayım başladı

1 Temmuz itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni döneme geçiliyor.18 yaş altındaki çocukların da BES sistemine gireceği belirtilirken, sosyal güvenlik kapsamındaki emekliliği etkilemeyeceği belirtildi. Hem bir işte çalışarak ya da kendi işinizi yapıp Bağ-Kur'lu olarak kamudan emeklilik hakkı kazanabiliyor hem de BES ile ikinci emekliliğe kavuşabiliyorsunuz.

Giriş Tarihi: 24.06.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 16:07
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BES ile ikinci emeklilik fırsatı! BES'te yeni dönem için geri sayım başladı

Yaklaşık 13 milyon vatandaşın içinde olduğu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni dönem 1 Temmuz'da başlayacak. 1 Temmuz itibariyle sisteme 18 yaşın altındaki çocuklar da girebilecek.

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BES ile ikinci emeklilik fırsatı! BES'te yeni dönem için geri sayım başladı

18 yaş altı çocuklar adına hesap açılabilecek ve onlar için tasarruf yapılabilecek. Bu yaş grubunda yaklaşık 23 milyon çocuğun bulunması tasarruf potansiyelini de artırıyor.

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BES ile ikinci emeklilik fırsatı! BES'te yeni dönem için geri sayım başladı

Uzmanlar ilk etapta bunun yüzde 10'unun sisteme girmesini beklerken 2.3 milyon yeni katılımcıdan 32 milyar TL'lik bir tasarruf da bekleniyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı.

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BES ile ikinci emeklilik fırsatı! BES'te yeni dönem için geri sayım başladı

18 yaşın altında BES'e dahil olanlara da yüzde 25'lik devlet katkısı sağlanırken; eğitim, evlilik, konut alımı gibi sebeplerle birikimlerini kısmi olarak çekme hakkı tanıyor. Böylece, tasarrufa erken yaşta başlanması, küçük tasarruflarla ileride büyük birikimlere ulaşılması hedefleniyor.

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BES ile ikinci emeklilik fırsatı! BES'te yeni dönem için geri sayım başladı

10 YIL 56 YAŞ ŞARTI VAR
Mevcut uygulamada sisteme girenler 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını tamamlamak şartıyla emekli olabiliyor. Emeklilik zamanında isteyen maaş alırken isteyen de toplu parasını alarak sistemden çıkabiliyor. BES'de katılımcıların ödedikleri aylık miktarlara devlet te yüzde 25 katkı yapıyor.