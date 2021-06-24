BES ile ikinci emeklilik fırsatı! BES'te yeni dönem için geri sayım başladı

1 Temmuz itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni döneme geçiliyor.18 yaş altındaki çocukların da BES sistemine gireceği belirtilirken, sosyal güvenlik kapsamındaki emekliliği etkilemeyeceği belirtildi. Hem bir işte çalışarak ya da kendi işinizi yapıp Bağ-Kur'lu olarak kamudan emeklilik hakkı kazanabiliyor hem de BES ile ikinci emekliliğe kavuşabiliyorsunuz.