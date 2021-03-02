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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Paralar hesaba yatıyor! IBAN'ı hatalı olanlar dikkat! Tarih netleşti... Paralar hesaba yatıyor! IBAN'ı hatalı olanlar dikkat! Tarih netleşti...
Paralar hesaba yatıyor! IBAN'ı hatalı olanlar dikkat! Tarih netleşti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart'ta hesaplara yatırıyoruz" dedi. IBAN bilgisinde eksik olan vatandaşların ödemeleri PTT aracılığıyla ödenecek. Ödeme hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 02.03.2021 23:41 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 23:41
Pandemi döneminde devlet tarafından destek ödemeleri tüm hızıyla sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ödemeden yararlanacak vatandaşlar ödemelerini IBAN hesapları üzerinden alacak. Ancak IBAN'ında eksik veya hata olanların ödemeleri PTT üzerinden sağlanacak. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR "ŞUBAT AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 5 MART 2021 TARİHİNDE YAPILACAK"
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı..
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Salgın sürecinde vatandaşların ekonomik açıdan negatif etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla sağlanmakta olan Kısa Çalışma Ödeneği her ay olduğu gibi bu ay da Mart ayının 5'i itibarıyla vatandaşların hesabına yatacak. Öte yandan KÇÖ ödemeleri bu ayki ödemelerle beraber sona erecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON KEZ UZATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.
Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında millete aktardıkları kaynağın 53 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.