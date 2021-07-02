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Haberler Galeri Taşeron ve kamu işçisi için kritik tarih! Toplu iş sözleşmesi sonrasına maaş zammı ne kadar olacak? Son durum...

Taşeron ve kamu işçisi için kritik tarih! Toplu iş sözleşmesi sonrasına maaş zammı ne kadar olacak? Son durum...

Taşeron ve kamu işçisi uzun süredir maaş zammı için gelecek haberleri bekliyor. 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken, Hak-İş tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından binlerce çalışan maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. İşte, Toplu iş sözleşmesi sonrasına maaş zammı ne kadar olacak? Son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.07.2021 19:31 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 19:31
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Taşeron ve kamu işçisi için kritik tarih! Toplu iş sözleşmesi sonrasına maaş zammı ne kadar olacak? Son durum...

Toplu iş sözleşmesi sonrasına maaş zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuda çalışan binlerce çalışanın maaşlarına 2021-2022 yılı için yapılacak zam oranı merak ediliyor. Maaşlara ne kadar zam yapılacağı toplu iş görüşmeleri sonrasında belli olacak. Zam görüşmeleri hakkında son dakika gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, taşeron ve kamu işçisi maaş zammı belli oldu mu? Toplu iş sözleşmesi sonrasına maaş zammı ne kadar olacak? Son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taşeron ve kamu işçisi için kritik tarih! Toplu iş sözleşmesi sonrasına maaş zammı ne kadar olacak? Son durum...

TAŞERON VE KAMU İŞÇİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4.800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

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Taşeron ve kamu işçisi için kritik tarih! Toplu iş sözleşmesi sonrasına maaş zammı ne kadar olacak? Son durum...

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme müzakerelerinin uzun bir süreç olduğunu belirterek, "Ama biz bunu ne kadar kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye'deki çalışma hayatının istikrarına ve Türkiye'deki demokrasiye o kadar katkı yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.

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Taşeron ve kamu işçisi için kritik tarih! Toplu iş sözleşmesi sonrasına maaş zammı ne kadar olacak? Son durum...

TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayan pazarlık sürecinin, yürütülecek müzakerelerin ardından temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

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Taşeron ve kamu işçisi için kritik tarih! Toplu iş sözleşmesi sonrasına maaş zammı ne kadar olacak? Son durum...

2021 3. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödendi. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.