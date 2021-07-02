02 Temmuz 2021, Cuma
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Taşeron ve kamu işçisi için kritik tarih! Toplu iş sözleşmesi sonrasına maaş zammı ne kadar olacak? Son durum...
Taşeron ve kamu işçisi uzun süredir maaş zammı için gelecek haberleri bekliyor. 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken, Hak-İş tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından binlerce çalışan maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. İşte, Toplu iş sözleşmesi sonrasına maaş zammı ne kadar olacak? Son durum...
Giriş Tarihi: 02.07.2021 19:31 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 19:31
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