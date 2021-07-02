Koca Yusuflar Türk mühendislerin ellerinde yenileniyor! Türkiye bu alanda tek

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından koronavirüsle mücadele döneminde birçok kez kullanılan Koca Yusuf askeri kargo uçakları Türk mühendisler tarafından yenileniyor. Türkiye aynı zamanda A400M'lere retrofit (bakım-onarım-iyileştirme) işlemini Airbus dışında uygulayabilen tek ülke konumunda.