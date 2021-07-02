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Koca Yusuflar Türk mühendislerin ellerinde yenileniyor! Türkiye bu alanda tek

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından koronavirüsle mücadele döneminde birçok kez kullanılan Koca Yusuf askeri kargo uçakları Türk mühendisler tarafından yenileniyor. Türkiye aynı zamanda A400M'lere retrofit (bakım-onarım-iyileştirme) işlemini Airbus dışında uygulayabilen tek ülke konumunda.

Giriş Tarihi: 02.07.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 12:52
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Koca Yusuflar Türk mühendislerin ellerinde yenileniyor! Türkiye bu alanda tek

Türk mühendislerin retrofit adı verilen versiyon geliştirme işlemlerini tamamlamasıyla askeri kargo uçakları Koca Yusuflar gökyüzünde süzülmeye devam ediyor. Avrupa'nın ilgiyle takip ettiği alanda Türkiye tek başına ilerliyor. Taktik ve ulaştırma becerisini geliştiren işlemler Kayseri'de yapılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Koca Yusuflar Türk mühendislerin ellerinde yenileniyor! Türkiye bu alanda tek

KAYSERİ'DE YENİLEME İŞLEMİ SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve "Koca Yusuf" olarak bilinen, stratejik özelliklere sahip A400M nakliye uçaklarının "retrofit" adı verilen versiyon geliştirme işlemleri, Kayseri'de Türk mühendisler tarafından yapılıyor.

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Koca Yusuflar Türk mühendislerin ellerinde yenileniyor! Türkiye bu alanda tek

A400M uçaklarının hafif ve ağır bakımları, Airbus tesisleri dışında sadece Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor.

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Koca Yusuflar Türk mühendislerin ellerinde yenileniyor! Türkiye bu alanda tek

Fabrikada, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığında konuşlandırılan ve Hava Kuvvetlerinin gücüne güç katan "uçan kale"lerin bakımları yapılabiliyor.

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Koca Yusuflar Türk mühendislerin ellerinde yenileniyor! Türkiye bu alanda tek

TÜRKİYE BU ALANDA TEK

Türkiye ise A400M'lere retrofit (bakım-onarım-iyileştirme) işlemini Airbus dışında uygulayabilen tek ülke durumunda bulunuyor.