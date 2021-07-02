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Araba alacaklara kötü haber! Galericiler uyardı, zam kapıda! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yerle bir oldu...
Araba almak isteyen herkesi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Yaz ayları nedeniyle tatil planı yapanlar araba sahibi olmak için ellerini çabuk tutmak istiyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan değişiklikler ise vatandaşları kara kara düşündürüyor. Uzman isimler fiyatların seyri hakkında yorumlarını paylaşmayı sürdürüyor. Araba sahibi olmak isteyenler fiyatların artabileceği endişesini taşıyordu. İşte, araba fiyatları artacak mı? Sıfır ve ikinci el ile ilgili flaş açıklama...