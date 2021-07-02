Araba alacaklara kötü haber... Galericiler uyardı, zam kapıda. Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yerle bir oldu. Araba sahibi olmak isteyenler fiyat araştırmalarını sürdürüyor. Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında değişimler yaşanmıştı. Yaz ayları olması nedeniyle sıfır ve ikinci el araba satışlarında artış olması bekleniyordu. Ancak uzmanların uyarıları sürecin beklenen şekilde yaşanmayacağını gösteriyor. İşte, araba fiyatları artacak mı? Yoksa sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş mü görülecek?