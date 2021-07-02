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Araba alacaklara kötü haber! Galericiler uyardı, zam kapıda! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yerle bir oldu...

Araba almak isteyen herkesi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Yaz ayları nedeniyle tatil planı yapanlar araba sahibi olmak için ellerini çabuk tutmak istiyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan değişiklikler ise vatandaşları kara kara düşündürüyor. Uzman isimler fiyatların seyri hakkında yorumlarını paylaşmayı sürdürüyor. Araba sahibi olmak isteyenler fiyatların artabileceği endişesini taşıyordu. İşte, araba fiyatları artacak mı? Sıfır ve ikinci el ile ilgili flaş açıklama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.07.2021 19:49
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Araba alacaklara kötü haber! Galericiler uyardı, zam kapıda! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yerle bir oldu...

Araba alacaklara kötü haber... Galericiler uyardı, zam kapıda. Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yerle bir oldu. Araba sahibi olmak isteyenler fiyat araştırmalarını sürdürüyor. Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında değişimler yaşanmıştı. Yaz ayları olması nedeniyle sıfır ve ikinci el araba satışlarında artış olması bekleniyordu. Ancak uzmanların uyarıları sürecin beklenen şekilde yaşanmayacağını gösteriyor. İşte, araba fiyatları artacak mı? Yoksa sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında düşüş mü görülecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba alacaklara kötü haber! Galericiler uyardı, zam kapıda! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yerle bir oldu...

Araba almayı planlayanlar fiyatların artmasından endişeli. Uzun süredir otomobil piyasasında, yaşanan çip krizi ve koronovirüs salgının etkisiyle fiyatlarda artış beklentisi bulunuyordu.

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Araba alacaklara kötü haber! Galericiler uyardı, zam kapıda! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yerle bir oldu...

Önümüzdeki 3 ay boyunca araba piyasında ne gibi değişiklikler yaşanacak? Sektör temcilcileri araba almak isteyenlerin merak ettiği soruların yanıtını verdi.

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Araba alacaklara kötü haber! Galericiler uyardı, zam kapıda! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yerle bir oldu...

İKİNCİ EL ARABA PİYASASINI NELER BEKLİYOR?

Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen otomotivde, sıfır araba üretimlerinin durması ikinci el araç fiyatlarında ciddi artışa sebep olmuş, bu durum satışları neredeyse durma noktasına getirmişti.

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Araba alacaklara kötü haber! Galericiler uyardı, zam kapıda! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yerle bir oldu...

Peki önümüzdeki üç aylık süreçte fiyatlarda nasıl değişimler bekleniyor?

İkinci elde en çok talep edilen araçların fiyat aralığı nedir? 40-60 bin lira bandında araç bulmak mümkün mü?

Dr. Naim Çetintürk önemli bilgiler verdi.