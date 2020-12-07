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Taşeron ve kamu işçilerine yıl sonu ikramiyesi! 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? En az 911 TL...
Taşeron ve kamu işçilerine yeni yıl öncesi müjdeli haber geldi. 2020 yılına ait 4. ilave tediye ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Yaklaşık 500 bin işçinin heyecanla beklediği ilave tediye ödeme tarihi Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile duyuruldu. Şimdi ise gözler ödeme takvimine çevrildi. Peki, kim ne kadar alacak? taşeron ve kamu işçilerinin 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 07.12.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 09:37
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