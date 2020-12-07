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Taşeron ve kamu işçilerine yıl sonu ikramiyesi! 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? En az 911 TL...

Taşeron ve kamu işçilerine yeni yıl öncesi müjdeli haber geldi. 2020 yılına ait 4. ilave tediye ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Yaklaşık 500 bin işçinin heyecanla beklediği ilave tediye ödeme tarihi Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile duyuruldu. Şimdi ise gözler ödeme takvimine çevrildi. Peki, kim ne kadar alacak? taşeron ve kamu işçilerinin 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 09:37
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Taşeron ve kamu işçilerine yıl sonu ikramiyesi! 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? En az 911 TL...

Taşeron ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği ikramiye (ilave tediye) ödemelerinin tarihi belli oldu. Brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar ödenen tediyenin 13 günlük ikramiye ödemesi yani 4. taksit ödemesi için geri sayım başladı. Peki,, kim ne kadar alacak? 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taşeron ve kamu işçilerine yıl sonu ikramiyesi! 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? En az 911 TL...

2020 4. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kadroya geçen taşeron ve kamu işçilerine yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belli oldu. Buna göre; 2020 yılı 4. taksit tediye ödemeleri 14 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

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Taşeron ve kamu işçilerine yıl sonu ikramiyesi! 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? En az 911 TL...

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.

Peki, kim ne kadar alacak? İşte ikramiye tablosu:

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Taşeron ve kamu işçilerine yıl sonu ikramiyesi! 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? En az 911 TL...
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Taşeron ve kamu işçilerine yıl sonu ikramiyesi! 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? En az 911 TL...

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.