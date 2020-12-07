Taşeron ve kamu işçilerine yıl sonu ikramiyesi! 2020 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? En az 911 TL...

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 52 günlük ikramiye net tutarı 3646 TL olarak hesaplanmaktadır.

Peki, kim ne kadar alacak? İşte ikramiye tablosu: