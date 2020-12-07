Fındık fiyatları ne kadar? Fındık üreticileri ve alıcıları tarafından güncel fındık fiyatları yakından takip ediliyor. Aralık ayının ikinci hafta başında güncel rakamları öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Fındık fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 7 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...