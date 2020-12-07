07 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fındık fiyatları son dakika: 7 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar?

Fındık fiyatları son dakika: 7 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar?

Fındık fiyatları, üreticiler tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncel fındık fiyatları belli oldu. İl il fındık fiyatlarının açıklanmasının ardından üreticiler güncel fiyatları araştırmaya başladılar. Peki, 7 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 07.12.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 10:05
  • 1
  • 15
Fındık fiyatları son dakika: 7 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar?

Fındık fiyatları ne kadar? Fındık üreticileri ve alıcıları tarafından güncel fındık fiyatları yakından takip ediliyor. Aralık ayının ikinci hafta başında güncel rakamları öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Fındık fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 7 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Fındık fiyatları son dakika: 7 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar?

2020 GÜNCEL FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 24,25 TL

  • 3
  • 15
Fındık fiyatları son dakika: 7 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar?

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 24,50 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 24,25 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 21,35 TL - 25,50 TL

  • 4
  • 15
Fındık fiyatları son dakika: 7 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar?

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,60 TL - 26,50 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 23,50 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 24,00 TL - 24,50 TL

  • 5
  • 15
Fındık fiyatları son dakika: 7 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar?

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 24,50 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 24,50 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 24,25 TL - 25,25 TL