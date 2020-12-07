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Fındık fiyatları son dakika: 7 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar?
Fındık fiyatları, üreticiler tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncel fındık fiyatları belli oldu. İl il fındık fiyatlarının açıklanmasının ardından üreticiler güncel fiyatları araştırmaya başladılar. Peki, 7 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon güncel fındık alış-satış fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 07.12.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 10:05
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