Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak? soruları, son zamanlarda en çok aranılan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ikinci toplantının tarihi belli oldu. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman? İşte son gelişmeler...