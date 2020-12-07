ANA SAYFA
Milyonlara zam müjdesi! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman?
Milyonlarca çalışana zam müjdesi geldi. Asgari ücreti belirleme görüşmeleri geçtiğimiz hafta başladı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerine ikinci toplantı tarihi belli oldu. Heyecanla beklenen asgari ücret zam oranına ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıklamalarda bulundu. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 07.12.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 09:14
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11