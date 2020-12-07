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Milyonlara zam müjdesi! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman?

Milyonlarca çalışana zam müjdesi geldi. Asgari ücreti belirleme görüşmeleri geçtiğimiz hafta başladı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerine ikinci toplantı tarihi belli oldu. Heyecanla beklenen asgari ücret zam oranına ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıklamalarda bulundu. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 09:14
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Milyonlara zam müjdesi! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman?

Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak? soruları, son zamanlarda en çok aranılan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ikinci toplantının tarihi belli oldu. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlara zam müjdesi! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını TİSK'in ev sahipliğinde 15 Aralık'ta, üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.

TİSK'teki toplantı da çevrim içi yapılacak. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek.

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Milyonlara zam müjdesi! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman?

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2021 yılı asgari ücret zam oranına ilişkin tahminin A Haber canlı yayınında açıkladı. Erdem, geçmiş son 10 yılın zam tablosunu değerlendirdi.

Erdem, asgari ücrete son 10 yılda bir önceki yılın enflasyon oranlarına göre ortalama 3 ya da 4 puanlık bir artış yapıldığını ifade etti. Bu yılın rakamlarına bakıldığında ise ortalama yüzde 15-16 oranında asgari ücrete zam beklediğini açıkladı.

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Milyonlara zam müjdesi! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman?

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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Milyonlara zam müjdesi! 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman?

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.