Taşeron ve kamu işçilerine müjde! En düşük ödeme 1.108 TL olacak! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu işçilerine yılda iki kere verilen tediye ödemelerinin ne zaman yatacağı belli oldu. İşçiyi tediye ödemesi verilirken, hesaplamanın nasıl gerçekleştirildiğini ve en düşük tediye miktarı belli oldu. Binlerce kişiyi ilgilendiren ödeme için detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?