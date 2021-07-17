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Taşeron ve kamu işçilerine müjde! En düşük ödeme 1.108 TL olacak! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu işçilerine yılda iki kere verilen tediye ödemelerinin ne zaman yatacağı belli oldu. İşçiyi tediye ödemesi verilirken, hesaplamanın nasıl gerçekleştirildiğini ve en düşük tediye miktarı belli oldu. Binlerce kişiyi ilgilendiren ödeme için detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2021 01:46 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 01:46
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Taşeron ve kamu işçilerine müjde! En düşük ödeme 1.108 TL olacak! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Tediye ödemeleri yattı mı? Tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce taşeron ve kamu işçisi tediye ödemelerinin yapılacağı tarihi merak ediyor. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda iki kere tediye ödemesi yapılmaktadır. Temmuz ayının gelmesinin ardından tediye ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Tediye ödemelerine yönelik detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

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Taşeron ve kamu işçilerine müjde! En düşük ödeme 1.108 TL olacak! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli oldu.

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Taşeron ve kamu işçilerine müjde! En düşük ödeme 1.108 TL olacak! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararına göre kamu işçileri 2021'de yapılacak olan tediye ödemelerinin ilk yarısını 16 Temmuz'da, Kurban Bayramı öncesinde alacak. Tediye ödemelerinin ikinci yarısı ise 17 Aralık'ta yapılacak.

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Taşeron ve kamu işçilerine müjde! En düşük ödeme 1.108 TL olacak! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Tediye ödemeleri işçinin aldığı maaşa göre değişmektedir. Tediye ödemelerini hesaplamak için işçinin almış olduğu brüt ücrete bakılmaktadır.

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Taşeron ve kamu işçilerine müjde! En düşük ödeme 1.108 TL olacak! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır.