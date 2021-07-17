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Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK-SGK-Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatacak ikramiyelerin ödenme tarihi merak ediliyor. Emekli ikramiyesi ve emekli maaşı ne zaman yatacak sorusunun yanıtını araştıran vatandaşlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurularını takip ediyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK-SGK-Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2021 00:19
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Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK-SGK-Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK-SGK-Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Zamlı emekli maaşları da tahsis numarasına göre emekli vatandaşların hesaplarına yatmaya başlayacak. Her yıl iki dini bayramlar öncesinde ikramiye alan emekliler gözünü, bu yıl Kurban Bayramı öncesi verilecek olan emekli ikramiyesine çevrildi. İşte, emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK-SGK-Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK-SGK-Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.

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Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK-SGK-Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?

KURBAN İKRAMİYESİ NE KADAR 2021?

1000 liralık emekli ikramiyeleri 3 dönemdir ödeniyor. 2021 yılı için Bayram ikramiyeleri bin 100 TL'ye yükseldi.

Tahsis numarasının son rakamına göre;

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Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK-SGK-Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- 1 olanlara her ayın 21'inde,

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Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK-SGK-Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?

- 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- 2 olanları her ayın 25'inde,

- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.