Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK-SGK-Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Zamlı emekli maaşları da tahsis numarasına göre emekli vatandaşların hesaplarına yatmaya başlayacak. Her yıl iki dini bayramlar öncesinde ikramiye alan emekliler gözünü, bu yıl Kurban Bayramı öncesi verilecek olan emekli ikramiyesine çevrildi. İşte, emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK-SGK-Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?