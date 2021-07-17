17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK-SGK-Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?
Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatacak ikramiyelerin ödenme tarihi merak ediliyor. Emekli ikramiyesi ve emekli maaşı ne zaman yatacak sorusunun yanıtını araştıran vatandaşlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurularını takip ediyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi yattı mı? SSK-SGK-Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman yatar?
Giriş Tarihi: 17.07.2021 00:19
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