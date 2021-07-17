Bağ-Kur prim borcu sildir emekli ol! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son fırsat ayağınıza geldi

KOLAY ÖDE YA DA SİLDİR

Bağ-Kur'lular, 30 Nisan öncesine kadar olan prim borçlarını 31 Ağustos'a kadar başvurarak yapılandırabilecek. Bu borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak.



