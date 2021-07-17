17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Bağ-Kur prim borcu sildir emekli ol! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son fırsat ayağınıza geldi
Bağ-Kur borcu olan emekli olabilir mi 2021 | Binlerce Bağ-Kur'luyu ilgilendiren emekli olma imkanı için son tarih 31 Ağustos. Emekliliği prim borcuna takılan Bağ-Kur'lular bu tarihe kadar başvuru yapmaları halinde, emeklilik yolu açılacak. İşte merakla takip edilen konunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 17.07.2021 07:04 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 07:04
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