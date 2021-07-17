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Bağ-Kur prim borcu sildir emekli ol! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son fırsat ayağınıza geldi

Bağ-Kur borcu olan emekli olabilir mi 2021 | Binlerce Bağ-Kur'luyu ilgilendiren emekli olma imkanı için son tarih 31 Ağustos. Emekliliği prim borcuna takılan Bağ-Kur'lular bu tarihe kadar başvuru yapmaları halinde, emeklilik yolu açılacak. İşte merakla takip edilen konunun ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 17.07.2021 07:04 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 07:04
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Bağ-Kur prim borcu sildir emekli ol! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son fırsat ayağınıza geldi

Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yeni yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak için başvuru süresinde son 1.5 aya girildi.

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Bağ-Kur prim borcu sildir emekli ol! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son fırsat ayağınıza geldi

31 Ağustos'a kadar başvurup yapılandıranlar borçtan kolayca kurtulurken; 1 Kasım'a kadar borcunu ödemeyenlerin ise prim borcu silinip, bu hizmet süreleri dondurulacak. 2 imkan da pek çok Bağ-Kur'luya emeklilik yolunu açacak.

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Bağ-Kur prim borcu sildir emekli ol! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son fırsat ayağınıza geldi

KOLAY ÖDE YA DA SİLDİR
Bağ-Kur'lular, 30 Nisan öncesine kadar olan prim borçlarını 31 Ağustos'a kadar başvurarak yapılandırabilecek. Bu borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak.

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Bağ-Kur prim borcu sildir emekli ol! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son fırsat ayağınıza geldi

İlk taksit ödeme süresi içinde yani 1 Kasım'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını ödemeyecek.

Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. İsteyen ise 18 taksitte 36 ayda borcu kapatabilecek.

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Bağ-Kur prim borcu sildir emekli ol! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son fırsat ayağınıza geldi

Bu durumda ana para ve enflasyon farkından oluşan borca belirlenen katsayılar eklenecek. Prim borcunu kapatarak emeklilik şartını tamamlayanlar, ödemeyi yapar yapmaz başvuruda bulunarak maaşa kavuşacak.