Dolarda son dakika hareketliliği: 4 Mart euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları

Dolar kuru ne kadar oldu? Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından 6.16 liradan 6.03 seviyesine kadar gerileyen dolar kuru günü 6.09'dan tamamladı. Dolar/TL, 4 Mart'a 6.1124 seviyesinde başladı. Fed faiz indirimi kararına rağmen dolar kurunda hareketliliği koronavirüsüne ilişkin gelişmeler ve Suriye'den gelen haberler belirliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Mart güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 09:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





