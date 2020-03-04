04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Dolarda son dakika hareketliliği: 4 Mart euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları

Dolar kuru ne kadar oldu? Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından 6.16 liradan 6.03 seviyesine kadar gerileyen dolar kuru günü 6.09'dan tamamladı. Dolar/TL, 4 Mart'a 6.1124 seviyesinde başladı. Fed faiz indirimi kararına rağmen dolar kurunda hareketliliği koronavirüsüne ilişkin gelişmeler ve Suriye'den gelen haberler belirliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Mart güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 09:16
  • 1
  • 15
Dolarda son dakika hareketliliği: 4 Mart euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları

Dolar/TL ne kadar? Dünkü kapanışta 6,1640 liradan işlem gören dolar kuru, serbest piyasada güne 6,1380 liradan başladı. Fed'in 18 Mart'ta açıklaması beklenen faiz indirimi dün açıklandı ve 50 baz puanlık indirim yapıldı. Faiz kararının ardından dolar kurunda sert düşüş yaşandı. Piyasalarda koronavirüs ve Suriye'den gelen haberler takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Mart güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

  • 2
  • 15
Dolarda son dakika hareketliliği: 4 Mart euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları

DOLAR NE KADAR?

  • 3
  • 15
Dolarda son dakika hareketliliği: 4 Mart euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları

EURO NE KADAR?

  • 4
  • 15
Dolarda son dakika hareketliliği: 4 Mart euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE KAPANDI

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmesiyle günü yükselişle tamamladı.

  • 5
  • 15
Dolarda son dakika hareketliliği: 4 Mart euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,37 yükselerek, 381,13 puandan kapandı.