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Haberler Galeri Asgari ücret için hesaplamalar netleşti! 2 formül masaya geldi, 5.940 TL olabilir! Brüt, net, prim ve enflasyon farkı...

Asgari ücret için hesaplamalar netleşti! 2 formül masaya geldi, 5.940 TL olabilir! Brüt, net, prim ve enflasyon farkı...

Milyonlarca asgari ücretli Temmuz ayında maaşlarına ara zam hakkında gelebilecek açıklamaları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere emekli ve memurlar Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Bilindiği üzere asgari ücrete Ocak ayında 50,5 oranında rekor bir zam yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, "Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek" açıklamasına bulunmuştu. Hal böyle olunca,"Asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olacak?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? Bu yıl asgari ücret ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2022 19:41 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 19:41
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Asgari ücret için hesaplamalar netleşti! 2 formül masaya geldi, 5.940 TL olabilir! Brüt, net, prim ve enflasyon farkı...

Temmuz ayına kısa süre kalması ile birlikte bir çok kalemde maaşlara yapılacak zam oranları merak ediliyor. Bilindiği üzere Temmuz ayında emekli ve memurların maaşlarına zam uygulanacak. Milyonlarca asgari ücretli maaşlarına ara zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Artış için 2 formül konuşulurken, çıkacak zam kararı işsizlik maaşından iş göremezlik ödeneğine, tazminata kadar çok sayıda ödemeyi etkileyecek. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz ayında asgari ücrete zam var mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret için hesaplamalar netleşti! 2 formül masaya geldi, 5.940 TL olabilir! Brüt, net, prim ve enflasyon farkı...

Asgari ücretli çalışanları ara zam heyecanı sardı.

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Asgari ücret için hesaplamalar netleşti! 2 formül masaya geldi, 5.940 TL olabilir! Brüt, net, prim ve enflasyon farkı...

Ocak'ta yüzde 50.5'lik tarihi zamla net 4 bin 253 liraya çıkan, brütü de 5 bin 4 liraya ulaşan asgari ücrette, yapılan açıklamalarla ikinci zam beklentisi oluştu.

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Asgari ücret için hesaplamalar netleşti! 2 formül masaya geldi, 5.940 TL olabilir! Brüt, net, prim ve enflasyon farkı...

Önce Başkan Tayyip Erdoğan, "Temmuz'daki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz" dedi.

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Asgari ücret için hesaplamalar netleşti! 2 formül masaya geldi, 5.940 TL olabilir! Brüt, net, prim ve enflasyon farkı...

Ardından Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete zam dosyası önümüzde, inceliyoruz" açıklamasını yaptı.