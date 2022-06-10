Asgari ücret için hesaplamalar netleşti! 2 formül masaya geldi, 5.940 TL olabilir! Brüt, net, prim ve enflasyon farkı...

Milyonlarca asgari ücretli Temmuz ayında maaşlarına ara zam hakkında gelebilecek açıklamaları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere emekli ve memurlar Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Bilindiği üzere asgari ücrete Ocak ayında 50,5 oranında rekor bir zam yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, "Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek" açıklamasına bulunmuştu. Hal böyle olunca,"Asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olacak?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? Bu yıl asgari ücret ne kadar olacak?