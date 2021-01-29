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Taşeron işçilere yeni ikramiye! 2021 4D'li taşeron işçilere tediye ödemeleri ne zaman? 13 günlük ilave tediye...
700 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren tediye ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Her yıl 52 günlük ikramiye alan 4D'li taşeron işçilere yılın 13 günlük ilk taksit ödemesi başladı. Tediye ödemelerinin tarihlerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Tediye tutarları ve ödeme takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 4D'li taşeron işçilere tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 29.01.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 16:28
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