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Haberler Galeri Taşeron işçilere yeni ikramiye! 2021 4D'li taşeron işçilere tediye ödemeleri ne zaman? 13 günlük ilave tediye...

Taşeron işçilere yeni ikramiye! 2021 4D'li taşeron işçilere tediye ödemeleri ne zaman? 13 günlük ilave tediye...

700 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren tediye ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Her yıl 52 günlük ikramiye alan 4D'li taşeron işçilere yılın 13 günlük ilk taksit ödemesi başladı. Tediye ödemelerinin tarihlerini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Tediye tutarları ve ödeme takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 4D'li taşeron işçilere tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 29.01.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 16:28
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Taşeron işçilere yeni ikramiye! 2021 4D'li taşeron işçilere tediye ödemeleri ne zaman? 13 günlük ilave tediye...

Taşeron tediye ödemeleri ne zaman? Bu yılki ilk 26 günlük tediye ödeme takvimi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. İlk taksit olan 13 günlük tediye ödemeleri başladı. 700 bine yakın çalışanı ilgilendiren tediye ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Her yıl gerçekleştirilen 52 günlük tediye ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taşeron işçilere yeni ikramiye! 2021 4D'li taşeron işçilere tediye ödemeleri ne zaman? 13 günlük ilave tediye...

2021 1. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Toplam 52 gün olan ikramiyeler 13'er günlük olarak yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, diğer yarısı 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak.

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Taşeron işçilere yeni ikramiye! 2021 4D'li taşeron işçilere tediye ödemeleri ne zaman? 13 günlük ilave tediye...

2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak.

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Taşeron işçilere yeni ikramiye! 2021 4D'li taşeron işçilere tediye ödemeleri ne zaman? 13 günlük ilave tediye...

KİM, NE KADAR ALACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, son yazısında kamu işçilerine yapılan tediye tutarlarını kaleme aldı.

Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)
3.577,50 4.433,15 1.108,28
3.750 4.646,91 1.161,73
4.000 4.956,59 1.239,14
4.250 5.266,63 1.316,65
4.500 5.576,30 1.394,07
4.750 5.885,97 1.471,50
5.000 6.196,01 1.548,99
5.250 6.505,68 1.626,42
5.500 6.815,35 1.703,84
5.750 7.125,39 1.781,35
6.000 7.435,06 1.858,77

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Taşeron işçilere yeni ikramiye! 2021 4D'li taşeron işçilere tediye ödemeleri ne zaman? 13 günlük ilave tediye...

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.