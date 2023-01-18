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Taşeron işçilere müjde SON DAKİKA! 2023 taşerona kadro ne zaman gelecek? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor?

Taşeron işçilere müjdeli açıklamalar gelmeye devam ediyor. 2018 yılında yapılan düzenleme ile 725 bin taşeron işçinin kadroya geçişi sağlanmıştı. Bu süreçte çeşitli sebeplerden dolayı kadroya alınmayan 90 bin taşeron işçi için çalışmalar yapılıyor. Peki, 2023 taşerona kadro ne zaman gelecek? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? Taşerona kadro konusunda son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023 11:16
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Taşeron işçilere müjde SON DAKİKA! 2023 taşerona kadro ne zaman gelecek? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor?

Son dakika haberi... Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişi yönünde çalışmalar başladı. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesinin ardından gözler taşeron işçilere çevrildi. Peki, 2023 taşerona kadro ne zaman gelecek? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? İşte konu hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taşeron işçilere müjde SON DAKİKA! 2023 taşerona kadro ne zaman gelecek? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor?

TAŞERONA KADRO SON GELİŞMELER

Taşeron işçilere kadro konusunda son açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Sözleşmeli çalışanlarımıza kadro verilmesinin sonuna kadar destekçisiyiz, taşeron firmalarda çalışan kardeşlerimizin kadroya alınmasından da yana olacağız." ifadelerini kullandı.

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Taşeron işçilere müjde SON DAKİKA! 2023 taşerona kadro ne zaman gelecek? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor?

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçinin, çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamadığını belirterek onların kadroya lınması konusunda çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

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Taşeron işçilere müjde SON DAKİKA! 2023 taşerona kadro ne zaman gelecek? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor?

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN GELECEK?

Taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik düzenlemenin, geçici işçilerin sorununun çözüme kavuşmasının ardından hayata geçirilmesi bekleniyor.

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Taşeron işçilere müjde SON DAKİKA! 2023 taşerona kadro ne zaman gelecek? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor?

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Taşeron işçilere kadro düzenlemesi henüz açıklanmadığı için kimleri kapsadığı da henüz bilinmiyor. Detayların önümüzdeki günlerde Kabine Toplantısı sonrası ya da Bakan Vedat Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor.