Taşeron işçilere müjde SON DAKİKA! 2023 taşerona kadro ne zaman gelecek? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor?

Taşeron işçilere müjdeli açıklamalar gelmeye devam ediyor. 2018 yılında yapılan düzenleme ile 725 bin taşeron işçinin kadroya geçişi sağlanmıştı. Bu süreçte çeşitli sebeplerden dolayı kadroya alınmayan 90 bin taşeron işçi için çalışmalar yapılıyor. Peki, 2023 taşerona kadro ne zaman gelecek? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor? Taşerona kadro konusunda son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları...