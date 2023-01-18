SED yardımı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı çocuk desteği parası ne kadar, kaç TL oldu? SON DURUM!

SED yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen destektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilecen SED yardımı ödemeleri 2023 Ocak ayı itibarıyla yüzde 30 zamlandı. Ancak bu ayki ödemeler zamsız olarak hesaplara yatırıldı. Bu destekten faydalanan vatandaşlar zam farkının hangi tarihte ödeneceğini araştırıyor. Peki, SED yardımı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı çocuk desteği parası ne kadar, kaç TL oldu? Ayrıntılar haberimizde...