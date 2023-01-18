18 Ocak 2023, Çarşamba
SED yardımı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı çocuk desteği parası ne kadar, kaç TL oldu? SON DURUM!
SED yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı. 2023 Ocak zammı ile yüzde 30 artış gösteren SED yardımı desteğinin zamsız olarak ödenmesi sonrası farkların ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamalarda bulundu. Peki, SED yardımı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı çocuk desteği parası ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.01.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 10:35
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