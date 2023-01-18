18 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SED yardımı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı çocuk desteği parası ne kadar, kaç TL oldu? SON DURUM!

SED yardımı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı çocuk desteği parası ne kadar, kaç TL oldu? SON DURUM!

SED yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı. 2023 Ocak zammı ile yüzde 30 artış gösteren SED yardımı desteğinin zamsız olarak ödenmesi sonrası farkların ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamalarda bulundu. Peki, SED yardımı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı çocuk desteği parası ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 10:35
  • 1
  • 13
SED yardımı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı çocuk desteği parası ne kadar, kaç TL oldu? SON DURUM!

SED yardımı, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen destektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilecen SED yardımı ödemeleri 2023 Ocak ayı itibarıyla yüzde 30 zamlandı. Ancak bu ayki ödemeler zamsız olarak hesaplara yatırıldı. Bu destekten faydalanan vatandaşlar zam farkının hangi tarihte ödeneceğini araştırıyor. Peki, SED yardımı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı çocuk desteği parası ne kadar, kaç TL oldu? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
SED yardımı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı çocuk desteği parası ne kadar, kaç TL oldu? SON DURUM!

SED YARDIMI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

SED'in her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlendiğine işaret eden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz SED miktarlarını memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 434.039.508,44 TL yatırdık. Farkları ise mümkün olan en kısa sürede ödemeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

  • 3
  • 13
SED yardımı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı çocuk desteği parası ne kadar, kaç TL oldu? SON DURUM!

OCAK AYI SED YARDIMI HESAPLARA YATTI

Ocak ayında ailelere yapılacak ödemelerin gecikmemesi için SED miktarının 2023 Ocak için belirlenen memur maaş artışı ve enflasyon oranından oluşan yüzde 16,48'lik oranın esas alınarak hesaplanıp ailelere ödendi. Bakan Yanık, ailelere yüzde 13,52'lik fark daha ödeneceğini bildirdi.

  • 4
  • 13
SED yardımı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı çocuk desteği parası ne kadar, kaç TL oldu? SON DURUM!

2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak zammı sonrası SED yardımı ödemeleri şu şekilde:

- Çocuk (Okul öncesi) 2.059,99
- Çocuk (İlköğretim) 3.090,00
- Çocuk (Ortaöğretim) 3.295,99
- Çocuk (Ort. çağında okumayan) 2.059,99
- Çocuk (Yükseköğretim) 3.708,00
- Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1.648,00

  • 5
  • 13
SED yardımı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı çocuk desteği parası ne kadar, kaç TL oldu? SON DURUM!

SED YARDIMI NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.