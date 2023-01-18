HaberlerGaleriSosyal Destek ZAMLARI BİR BİR HESAPLANDI! 10 Destek Ödemesinde GELİR ŞARTI DEĞİŞTİ! 65 yaş aylığı, engelli maaşı...
Sosyal Destek ZAMLARI BİR BİR HESAPLANDI! 10 Destek Ödemesinde GELİR ŞARTI DEĞİŞTİ! 65 yaş aylığı, engelli maaşı...
2023 yılıyla birlikte artış gösteren memur ve emekli maaşlarının ardından 10 destek ödemesine de zam geldi. Maaşlara yapılan zamların ardından sosyal destek yardımlarından yararlanan vatandaşların gelirlerinde de artış meydana geldi. 2022 enflasyonu pek çok destek ödemesinin tutarına yansıdı. Ayrıca istenen gelir şartları da değişti. Peki kim ne kadar alacak? Sosyal destek ödemelerine ne kadar? Evde bakım maaşı kaç TL oldu? Anne yardımlarına zam geldi mi?