Sosyal Destek ZAMLARI BİR BİR HESAPLANDI! 10 Destek Ödemesinde GELİR ŞARTI DEĞİŞTİ! 65 yaş aylığı, engelli maaşı...

Hangi destek ödemelerine zam geldi sorusunun cevabı araştırılıyor. Memur, emekli maaşı ve asgari ücrete gelen zamların ardından destek ödemelerinde de artış sağlandı. 65 yaş aylığı, engelli ve engelli yakını maaşı, anne yardımı gibi pek çok sosyal destek ödemesinde hem artış oldu hem de gelir şartları değiştirildi. Peki kim ne kadar alacak? Sosyal destek ödemelerine ne kadar? Evde bakım maaşı kaç TL oldu? Anne yardımlarına zam geldi mi? İşte detayları...