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Sosyal Destek ZAMLARI BİR BİR HESAPLANDI! 10 Destek Ödemesinde GELİR ŞARTI DEĞİŞTİ! 65 yaş aylığı, engelli maaşı...

2023 yılıyla birlikte artış gösteren memur ve emekli maaşlarının ardından 10 destek ödemesine de zam geldi. Maaşlara yapılan zamların ardından sosyal destek yardımlarından yararlanan vatandaşların gelirlerinde de artış meydana geldi. 2022 enflasyonu pek çok destek ödemesinin tutarına yansıdı. Ayrıca istenen gelir şartları da değişti. Peki kim ne kadar alacak? Sosyal destek ödemelerine ne kadar? Evde bakım maaşı kaç TL oldu? Anne yardımlarına zam geldi mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 12:14
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Sosyal Destek ZAMLARI BİR BİR HESAPLANDI | 10 Destek Ödemesinde GELİR ŞARTLARI DEĞİŞTİ! 65 yaş, anne, engelli, hasta yakınları... İşte ÖDEME ARTIŞLARI

Hangi destek ödemelerine zam geldi sorusunun cevabı araştırılıyor. Memur, emekli maaşı ve asgari ücrete gelen zamların ardından destek ödemelerinde de artış sağlandı. 65 yaş aylığı, engelli ve engelli yakını maaşı, anne yardımı gibi pek çok sosyal destek ödemesinde hem artış oldu hem de gelir şartları değiştirildi. Peki kim ne kadar alacak? Sosyal destek ödemelerine ne kadar? Evde bakım maaşı kaç TL oldu? Anne yardımlarına zam geldi mi? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal Destek ZAMLARI BİR BİR HESAPLANDI | 10 Destek Ödemesinde GELİR ŞARTLARI DEĞİŞTİ! 65 yaş, anne, engelli, hasta yakınları... İşte ÖDEME ARTIŞLARI

Memur maaş katsayısındaki artış, asgari ücret zammı ve 2022 enflasyonu pek çok destek ödemesinin tutarına yansıyor. Desteklerden yararlanmak da kolaylaşıyor. Yaşlılardan engellilere, evde yakınına bakanlardan hastalara, annelerden çocuklara kadar pek çok kesimi ilgilendiren 10 destekte yeni tutarlarla ilgili Takvim Gazetesi Yazarı Çığıl Ön Yener'in yazısı...

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Sosyal Destek ZAMLARI BİR BİR HESAPLANDI | 10 Destek Ödemesinde GELİR ŞARTLARI DEĞİŞTİ! 65 yaş, anne, engelli, hasta yakınları... İşte ÖDEME ARTIŞLARI

Önce asgari ücret, ardından memur ve emekli zamları belli oldu. Sıra sosyal destek ödemelerine geldi. Pek çok sosyal destek ödemesinin tutarı memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor. Yüzde 16.48 memur zammının refah payıyla yüzde 30'a yükseltilmesi bu ödemelerdeki artışı da yükseltti.

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Sosyal Destek ZAMLARI BİR BİR HESAPLANDI | 10 Destek Ödemesinde GELİR ŞARTLARI DEĞİŞTİ! 65 yaş, anne, engelli, hasta yakınları... İşte ÖDEME ARTIŞLARI

Ayrıca asgari ücrete yapılan yüzde 54.66'lık zam da bazı yardımların tutarına ve hemen hemen her destekten yararlanmak için belirlenen gelir sınırına yansıdı. Bazı destekler de yıllık enflasyon oranında artırıldı. İşte 10 alandaki desteklerde yaşanan değişim…

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Sosyal Destek ZAMLARI BİR BİR HESAPLANDI | 10 Destek Ödemesinde GELİR ŞARTLARI DEĞİŞTİ! 65 yaş, anne, engelli, hasta yakınları... İşte ÖDEME ARTIŞLARI

* 65 YAŞINI AŞANLAR:

Sosyal güvencesi olmayan yaşlıların yardımına 65 yaş aylığı yetişiyor. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların kimlik belgesiyle başvurarak yararlanabildiği bu aylığın tutarı, memur maaş katsayısı 4387 gösterge rakamıyla çarpılarak ve yüzde 5 ek ödeme ilave edilerek hesaplanıyor.