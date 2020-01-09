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Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?

2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? 2020 yılı tediye tarihleri için binlerce taşeron işçi araştırma yapıyor. Kamuda işçi statüsünde çalışan her işçiye 1 yılda toplam 52 günlük tediye ödemesi yapılmaktadır. Ek ödeme ve ikramiye anlamına gelen tediye, dört eşit takside bölünüp ödenmektedir. 2020 Ocak ayı tediye ödemeleri için gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti. Peki, tediye tarihleri açıklandı mı? 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 09.01.2020 01:19 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 01:20
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Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?

Tediye tarihleri açıklandı mı? 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak sorusuna taşeron ve kamu işçileri yanıt arıyor. Yılın 4 farklı zaman diliminde yatırılan tediye ödemeleri binlerce çalışanın sorguladığı konulardan birisi. Ödemelerle birlikte taşerondan kadroya geçen işçiler ve kamu işçileri ikramiye almaya hak kazanacak. 2020 asgari ücret miktarı + yüzde 4 zam sonrası brüt en düşük işçi maaşı 3060 TL olacak. Bu brüt ücrete göre hesaplama yapıldığında işçiler Ocak 2020 'de 926 TL ilave tediye ödemesi alacak.

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Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?

2020 TEDİYE TARİHLERİ!

4 farklı taksit halinde ödenecek tediye ödemelerinin Resmi Gazete'de yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belli olması bekleniyor. Karar yayımlandıktan sonra ilk iki ilave tediye ödemelerinin tarihleri açıklanacak.

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Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?

2019 yılında 31 Ocak, 31 Mayıs, 9 Ağustos ile 13 Aralık tarihlerinde ilave tediye ödemesi yapıldı.

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Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?

Buna göre Ocak ayı tediye ödemelerinin Ocak ayı sonunda yatırılması bekleniyor.

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Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?

İlave tediye ödemeleri, işçilerin aldığı maaşa göre hesaplanmaktadır. Brüt ücret üzerinden yapılan hesaplamada en düşük ilave tediye ödemesi, asgari ücret + yüzde 4 zam üzerinden yatırılacak.