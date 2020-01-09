Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?

2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? 2020 yılı tediye tarihleri için binlerce taşeron işçi araştırma yapıyor. Kamuda işçi statüsünde çalışan her işçiye 1 yılda toplam 52 günlük tediye ödemesi yapılmaktadır. Ek ödeme ve ikramiye anlamına gelen tediye, dört eşit takside bölünüp ödenmektedir. 2020 Ocak ayı tediye ödemeleri için gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti. Peki, tediye tarihleri açıklandı mı? 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? İşte detaylar…