Altın fiyatları 9 Ocak 2020 Perşembe günü düşüşe geçti. Fiyatlar ABD - İran gerginliği sonrası tarihi rekor kırmıştı. Gram altın fiyatı 300 TL'yi aşarken, çeyrek altın 500 TL'yi görmüştü. Altın ons fiyatı ise 1610 dolara kadar yükselmişti. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran, ABD üslerini vurdu. Bu gelişme sonrası savaş beklentisi arttı ve altın daha da yükseldi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump savaşı şimdilik rafa kaldırdı. Bu gelişmeler riski biraz olsun azaltınca fiyatlar aşağı yönlü harekete başladı. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 9 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? İşte güncel fiyatlar ve analizler...