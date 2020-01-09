Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 9 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?
Altın fiyatları dün akşam saatlerinden itibaren yükselişine son verdi. Fiyatlar aşağı yönlü harekete başladı. 307 TL'den dönen spot gram altın fiyatı bu sabah itibarıyla 296 TL bandında. Altın ons fiyatı ise 1610 dolar bandından 1556 dolar bandına kadar geriledi. Altın fiyatlarındaki düşüşün temelinde İran ile ABD arasında çıkması muhtemel savaş ihtimalinin azalması yatıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşmaktan yana olmadıklarına dair açıklamaları ve ABD kanalından gelen İran ile BM'de görüşmeye hazırız mesajları gerginliği azalttı. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 9 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları 9 Ocak 2020 Perşembe...
Giriş Tarihi: 09.01.2020 09:15Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 09:23