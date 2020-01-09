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Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 9 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

Altın fiyatları dün akşam saatlerinden itibaren yükselişine son verdi. Fiyatlar aşağı yönlü harekete başladı. 307 TL'den dönen spot gram altın fiyatı bu sabah itibarıyla 296 TL bandında. Altın ons fiyatı ise 1610 dolar bandından 1556 dolar bandına kadar geriledi. Altın fiyatlarındaki düşüşün temelinde İran ile ABD arasında çıkması muhtemel savaş ihtimalinin azalması yatıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşmaktan yana olmadıklarına dair açıklamaları ve ABD kanalından gelen İran ile BM'de görüşmeye hazırız mesajları gerginliği azalttı. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 9 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları 9 Ocak 2020 Perşembe...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 09:23
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Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 9 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

Altın fiyatları 9 Ocak 2020 Perşembe günü düşüşe geçti. Fiyatlar ABD - İran gerginliği sonrası tarihi rekor kırmıştı. Gram altın fiyatı 300 TL'yi aşarken, çeyrek altın 500 TL'yi görmüştü. Altın ons fiyatı ise 1610 dolara kadar yükselmişti. Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran, ABD üslerini vurdu. Bu gelişme sonrası savaş beklentisi arttı ve altın daha da yükseldi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump savaşı şimdilik rafa kaldırdı. Bu gelişmeler riski biraz olsun azaltınca fiyatlar aşağı yönlü harekete başladı. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 9 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL? İşte güncel fiyatlar ve analizler...

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Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 9 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

ZİRAAT YATIRIM YORUMU

İran'ın Irak'ta bulunan ABD kuvvetlerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından güvenli limanlara yönelmenin artmasıyla piyasalar temkinli görünümünü koruyor. Her iki taraftan gelen Twitter açıklamaları, daha fazla tırmanma beklentisini kısmen azaltırken, gün içerisinde ABD – İran gerginliği ile ilgili açıklamalar dikkatle izlenecektir. Dünü 1.572'den kapatan değerli madende bugün 1.611'e kadar yükseliş gözlendi.

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Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 9 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

Şu dakikalarda ise işlemler 1.585'den geçiyor. Teknik seviyelere baktığımızda, yukarıda 1.595 direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 1.611 tekrar heder olabilir. Öte taraftan, 1.577 – 1.580 destek bölgesinin altına kayma yaşanması durumunda 1.565 desteğine kadar geri çekilme yaşanabilir.

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Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 9 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

İŞ YATIRIM YORUMU

İranlı generale yönelik ABD'nin yapmış olduğu saldırıya İran tarafından karşılık geldi ve Irak'ta bulunan 2 ABD üssüne saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında İran tarafından sadece BM sözleşmeleri gereğince karşılık verildiğini, savaş istemediklerini ve ABD tarafından yanıt gelirse daha sert karşılık verileceği açıklandı.

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Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? 9 Ocak altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç TL?

Spot altın saldırı sonrasında $1611 seviyesine kadar yükselse de her iki taraftan da gelen ve krizin derinleşmeyeceğine dair açıklamalar kazanımların bir miktar geri çekilmesine neden oldu. $1585 seviyelerinden işlem gören değerli metal için olası bir düzeltme hareketinde $1560 seviyeleri destek olarak kabul edilebilir.