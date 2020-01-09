AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!

2020 AGİ ne kadar? AGİ ücret tablosu bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan kişiler tarafından sorgulanıyor. AGİ ücretleri çalışanların medeni durumuna göre değişiklik gösteriyor. Asgari ücrete yapılan zam sonrası Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de zamlandı. 2020 asgari ücretin belirlendiği toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 2020 AGİ zammını da duyurmuştu. Peki, 2020 AGİ ne kadar oldu? Ücretleri gerçek usulden vergilendirilen tüm çalışanlar, yani gerçek kişiler, bu indirimden yararlanabilir ve AGİ alabilir.