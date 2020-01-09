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AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!

2020 AGİ ne kadar? AGİ ücret tablosu bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan kişiler tarafından sorgulanıyor. AGİ ücretleri çalışanların medeni durumuna göre değişiklik gösteriyor. Asgari ücrete yapılan zam sonrası Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de zamlandı. 2020 asgari ücretin belirlendiği toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 2020 AGİ zammını da duyurmuştu. Peki, 2020 AGİ ne kadar oldu? Ücretleri gerçek usulden vergilendirilen tüm çalışanlar, yani gerçek kişiler, bu indirimden yararlanabilir ve AGİ alabilir.

Giriş Tarihi: 09.01.2020 00:11 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 00:12
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AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!

Asgari ücret zammıyla birlikte 2020 AGİ ücretlerine zam geldi. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) sayesinde çalışanların maaşına ek bir katkı sağlanıyor. Bu katkı çalışanların medeni durumuna göre değişiklik gösteriyor. Peki, 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücret tablosu milyonlarca çalışan tarafından sorgulanıyor. 2020 AGİ ücretleri tablosuna haberimizden ulaşabilir ve kimin hangi miktarda para alabileceğini öğrenebilirsiniz. Asgari ücrete yapılan yüzde 15,03'lük zam sonrası AGİ de aynı oranda zamlanmıştı.

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AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!

Yapılan yüzde 15,03'lük artışla brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanan rakamın ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.

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AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!

Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

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AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!

2020 AGİ TABLOSU

2019 (TL) -- 2020 (TL)

Bekar 191,88 --> 220,73

Eşi çalışmayan, çocuksuz 230,26 --> 264,87

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AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!

Eşi çalışmayan, 1 çocuklu 259,04 --> 297,98

Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 287,82 --> 331,09