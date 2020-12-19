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Taşeron işçiler uzun süredir beklyordu! 4D'li taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? Maaş ve zam artışı...

Taşeron işçilerin uzun süredir beklediği maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, maaşlara ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Hak-İş ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yüz binlerce taşaeron işçiyi yakından ilgilendiren zam açıklaması geldi. Peki, taşeron işçi maaş zammı ne oldu? 4D'li taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 13:28
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Taşeron işçiler uzun süredir beklyordu! 4D'li taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? Maaş ve zam artışı...

Son dakika... Taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? Maaş zam oranı ile ilgili taşeron işçilerin bekleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, 2020 TİS öncesi kritik görüşme gerçekleştirdi. 900 bine yakın taşeron işçinin alacağı maaş zammı oranı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin yeni zam oranlarının ne kadar olacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, taşeron işçi maaş zammı ne oldu? 4D'li taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taşeron işçiler uzun süredir beklyordu! 4D'li taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? Maaş ve zam artışı...

TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM

Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin de altında kalmıştı. Bu gelişmelerin ardından düzenlemeye gidildi ve en düşük taşeron işçi maaşının asgari ücretle eşitlenmesi sağlanmıştı. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor. Ahaber.com.tr olarak derlediğimiz son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam ön görülüyor.

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Taşeron işçiler uzun süredir beklyordu! 4D'li taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? Maaş ve zam artışı...

HAK-İŞ'TEN AÇIKLAMA

Hak-İş'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdi."

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Taşeron işçiler uzun süredir beklyordu! 4D'li taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? Maaş ve zam artışı...

AÇSHB'NİN TAŞERON DOSYASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı yer alıyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.

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Taşeron işçiler uzun süredir beklyordu! 4D'li taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? Maaş ve zam artışı...

MASADA YER ALAN MAAŞ ORANLARI

Türk-İş Sendikası'nın teklifi: Geçtiğimiz dönemlerde sağlanan yüzde 4'lük oranların ardından sendikanın çok yüksek banttan bir zam oranı talep etmesi bekleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın teklifi: AÇSBH'nin taşeron işçi maaş zam oranlarına ilişkin talebinde 2020 asgari ücret zam oranı, 2020 enflasyon oranı ve 2021 enflasyon hedeflerine göre bir oran sunması öngörülüyor.