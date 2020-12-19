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Taşeron işçiler uzun süredir beklyordu! 4D'li taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? Maaş ve zam artışı...
Taşeron işçilerin uzun süredir beklediği maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, maaşlara ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Hak-İş ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yüz binlerce taşaeron işçiyi yakından ilgilendiren zam açıklaması geldi. Peki, taşeron işçi maaş zammı ne oldu? 4D'li taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 19.12.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 13:28
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