Taşeron işçiler uzun süredir beklyordu! 4D'li taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? Maaş ve zam artışı...

Son dakika... Taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? Maaş zam oranı ile ilgili taşeron işçilerin bekleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, 2020 TİS öncesi kritik görüşme gerçekleştirdi. 900 bine yakın taşeron işçinin alacağı maaş zammı oranı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Her altı aylık dönemde yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin yeni zam oranlarının ne kadar olacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, taşeron işçi maaş zammı ne oldu? 4D'li taşeron işçi maaş zammı son durum nedir? İşte merak edilenler...