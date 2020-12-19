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Devletten ihtiyaç sahiplerine müjde! Başvuran herkese yardım yapılıyor! Bu yardımlardan birçok kişinin haberi yok
Devletin sağladığı yardım ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde e-Devlet üzerinden başvuru aracılığıyla 1000 TL yardım ödemesi yapan devlet, şartları taşımaları halinde başvuran herkese gıda yardımı, barınma yardımı, yakacak yardımı, eşi vefat eden kadınlar için yardım, doğum yardımı, öksüz yetim aylıkları, evde bakım yardımı gibi destek ödemesi sağlıyor. Bu desteklerden çoğu kişin de haberi yok. İşte o yardım ödemeleri...
Giriş Tarihi: 19.12.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 14:41
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