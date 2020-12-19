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Haberler Galeri Devletten ihtiyaç sahiplerine müjde! Başvuran herkese yardım yapılıyor! Bu yardımlardan birçok kişinin haberi yok

Devletten ihtiyaç sahiplerine müjde! Başvuran herkese yardım yapılıyor! Bu yardımlardan birçok kişinin haberi yok

Devletin sağladığı yardım ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde e-Devlet üzerinden başvuru aracılığıyla 1000 TL yardım ödemesi yapan devlet, şartları taşımaları halinde başvuran herkese gıda yardımı, barınma yardımı, yakacak yardımı, eşi vefat eden kadınlar için yardım, doğum yardımı, öksüz yetim aylıkları, evde bakım yardımı gibi destek ödemesi sağlıyor. Bu desteklerden çoğu kişin de haberi yok. İşte o yardım ödemeleri...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 14:41
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Devletten ihtiyaç sahiplerine müjde! Başvuran herkese yardım yapılıyor! Bu yardımlardan birçok kişinin haberi yok

Koronavirüs salgını sürecinde yardımlarına hız kesmeden devam eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli maaşı, evde bakım aylığı, cenaze, çeyiz yardımı gibi ödemeler için de başvuruları almaya devam ediyor. 2020 yılının sonlarına doğru gelirken, birçok kişinin farkında bile olmadığı devlet desteklerini yazımızda ele aldık. Farklı isimler altında karşılıksız olarak ödenen yardımlardan almayı unutmayın.

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Devletten ihtiyaç sahiplerine müjde! Başvuran herkese yardım yapılıyor! Bu yardımlardan birçok kişinin haberi yok

GIDA YARDIMLARI

İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere ihtiyaç halinde gıda yardımı yapılıyor. Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan haneler bu yardımdan faydalanabiliyor. Gıda yardımları, başta dini bayramlar olmak üzere ihtiyaç halinde veriliyor.

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Devletten ihtiyaç sahiplerine müjde! Başvuran herkese yardım yapılıyor! Bu yardımlardan birçok kişinin haberi yok

BARINMA YARDIMLARI

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak barınma yardımları yapılıyor. Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartı gerekiyor.

İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek veriliyor.

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Devletten ihtiyaç sahiplerine müjde! Başvuran herkese yardım yapılıyor! Bu yardımlardan birçok kişinin haberi yok

YAKACAK YARDIMLARI

İhtiyaç sahibi ailelere bedelsiz kömür yardımını içeren yakacak yardımı yapılıyor. Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan haneler bu destekten faydalabiliyor. Bu yardım, yılda bir kez kış dönemi öncesi yapılıyor.

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Devletten ihtiyaç sahiplerine müjde! Başvuran herkese yardım yapılıyor! Bu yardımlardan birçok kişinin haberi yok

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM

Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara nakdi yardım yapılıyor. İki ayda bir PTT aracılığıyla 325 TL ödeniyor.

ÖKSÜZ VE YETİM YARDIMI

Annesi veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük muhtaç durumda olan çocuklar için 2 ayda bir 150 TL nakdi yardım yapılıyor.