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Haberler Galeri Son dakika faiz depremi! 19 Aralık Ziraat, Halkbank, İş Bankası, TEB ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları...

Son dakika faiz depremi! 19 Aralık Ziraat, Halkbank, İş Bankası, TEB ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları...

Son dakika... 19 Aralık kredi faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaç sahibi vatandaşlar, bankaların güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladılar. Koronavirüs salgınından kaynaklanan sıkıntılardan dolayı bazı ihtiyaçların karşılamak üzere kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, en düşük kredi veren bankaları merak ediyor. Kamu bankaları ve özel bankaların güncel kredi faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 19 Aralık Ziraat, Halkbank, İş Bankası, TEB ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 11:41
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Son dakika faiz depremi! 19 Aralık Ziraat, Halkbank, İş Bankası, TEB ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları...

Son dakika... Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ev ya da araba almak isteyen kişiler ile nakit ihtiyacı olan vatandaşlar güncel faiz oranlarını merak ediyor. 19 Aralık tarihli kredi faiz oranlarını yazımızda ele aldık. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, İş Bankası, Garanti BBVA güncel kredi faizlerini haberimizden inceleyebilirsiniz. İşte güncel konut-taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...

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Son dakika faiz depremi! 19 Aralık Ziraat, Halkbank, İş Bankası, TEB ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.69

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.65

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Son dakika faiz depremi! 19 Aralık Ziraat, Halkbank, İş Bankası, TEB ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.52

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Son dakika faiz depremi! 19 Aralık Ziraat, Halkbank, İş Bankası, TEB ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

Taşıt kredisi: 1.75

Sarıpanjur ev kredisi: 1.49

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Son dakika faiz depremi! 19 Aralık Ziraat, Halkbank, İş Bankası, TEB ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları...

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.50

Konut kredisi: 1.49