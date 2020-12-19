Son dakika faiz depremi! 19 Aralık Ziraat, Halkbank, İş Bankası, TEB ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları...

Son dakika... Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ev ya da araba almak isteyen kişiler ile nakit ihtiyacı olan vatandaşlar güncel faiz oranlarını merak ediyor. 19 Aralık tarihli kredi faiz oranlarını yazımızda ele aldık. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, İş Bankası, Garanti BBVA güncel kredi faizlerini haberimizden inceleyebilirsiniz. İşte güncel konut-taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...