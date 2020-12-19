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Son dakika faiz depremi! 19 Aralık Ziraat, Halkbank, İş Bankası, TEB ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları...
Son dakika... 19 Aralık kredi faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaç sahibi vatandaşlar, bankaların güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladılar. Koronavirüs salgınından kaynaklanan sıkıntılardan dolayı bazı ihtiyaçların karşılamak üzere kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, en düşük kredi veren bankaları merak ediyor. Kamu bankaları ve özel bankaların güncel kredi faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 19 Aralık Ziraat, Halkbank, İş Bankası, TEB ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 19.12.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 11:41
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