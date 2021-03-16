Taşeron işçiler için kritik tarih... 4D taşeron işçilere 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? En az...

İLAVE TEDİYE ALACAĞI NEDİR?

Tediye kelimesinin TDK'da "gerçekleşmiş bir borcu para ile ödeme, para ya da benzeri bir şey verme ile beraber ödeme" anlamları bulunmaktadır. İlave tediye demek ise ikramiye anlamı ile kullanılabildiği gibi ek ödeme anlamı da taşımaktadır.