Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Taşeron işçiler için kritik tarih... 4D taşeron işçilere 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? En az... Taşeron işçiler için kritik tarih... 4D taşeron işçilere 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? En az...
4D taşeron işçilere 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılına ait 2. tediye ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren ödemeler hakkında detaylar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte ödemelerin yapılacağı tarih açıklandı. İşte, 4D taşeron işçilere 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? En az...
Giriş Tarihi: 16.03.2021 20:54
4D taşeron işçilere 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlave tediye ödemeleri, devlete ait şirket, kurum ve belediyelerde işçi olarak çalışan kişilere verilen ek ödemelerdir. 2021 yılına ait tediye ödemeleri ikiye bölünerek ödenecek. Yer altında çalışan madenciler ise 6772 sayılı kanunun ikinci maddesinden yola çıkarak ödemelerini tek seferde alabilecek. İşte, 4D taşeron işçilere 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? En az...
GALERİ DEVAM EDİYOR TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2021
Her yıl belirlenen tarihlerde ödenen tediye ödemelerinin bu yıl hangi tarihlerde yapılacağı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuda çalışan taşeron işçilerin ödemeleri ilk yarısı 29.01.2021, ikinci yarısı 11.05.2021 tarihlerinde olacak şekilde düzenlendi. Maden işletmelerinde çalışan işçilerin ödemeleri ise 24.12.2021 tarihinde tek bir ödeme ile gerçekleşecek.
İLAVE TEDİYE ALACAĞI NEDİR?
Tediye kelimesinin TDK'da "gerçekleşmiş bir borcu para ile ödeme, para ya da benzeri bir şey verme ile beraber ödeme" anlamları bulunmaktadır. İlave tediye demek ise ikramiye anlamı ile kullanılabildiği gibi ek ödeme anlamı da taşımaktadır.
Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan, İş Kanunu'na tabii kamu işçilerine ödenen ikramiyeye ilave tediye alacağı denmektedir. Taşeron işçiler, kadroya geçmeleri şartı ile tediye ödemesi alma hakkına sahiplerdir.
İLAVE TEDİYE HESAPLAMA
Taşeron işçiler aldıkları tediye miktarlarını hesaplamak istemektedir. Tediye miktarı 52 gün üzerinden ödenmekte ve hesaplama işlemi brüt maaş üzerinden yapılmaktadır. Tediye hesaplaması yapmak için internette bazı programlar bulunsa da hesaplamayı kendinizin yapabilmesi de mümkündür. Sizin için ilave tediye miktarını nasıl hesaplayabileceğinizi açıkladık: