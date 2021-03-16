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16 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 12 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Emekliye çifte tazminat imkanı! Maaşlarda buna dikkat... 12 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Emekliye çifte tazminat imkanı! Maaşlarda buna dikkat...
Türkiye'de milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Ülkemizde yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş bulunuyor. Yasalarımızda emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel bulunmuyor. İzin, tazminat, işe geri dönüş gibi özlük haklarında da emekli çalışanlar açısından bir ayrım bulunmuyor. Ancak yatırılan primler sonrasında ikinci emeklilik imkanı bulunmuyor. İşte, konuyla ilgili merak edilen sorular ve cevapları...
Giriş Tarihi: 16.03.2021 18:49
Son dakika haberi... Emekli olmak milyonlarca vatandaşın gündeminde ilk sırada yer alıyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler, maaşlarında kesinti olup olmayacağını merak ediyor. Ayrıca emekli vatandaşların kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinden yararlanıp yararlanamayacağına yönelik detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, emekli olup çalışan vatandaşların merak ettiği sorular ve yanıtları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emeklilerim merak ettiği soruları Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem cevapladı.
1-EMEKLİ OLUP ÇALIŞMAYA DEVAM EDERSEM EMEKLİ MAAŞIMDAN KESİNTİ YAPILIR MI?
Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem de ister başkasının yanında isterseniz de kendi adınıza çalışabilirsiniz. İşçi olarak 4A'lı çalışanlar için devreye Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) girer. İşveren, çalışan için Sosyal Güvenlik Kurumu'na SGDP yatırmakla yükümlüdür.
2-KENDİ İŞİNDE ÇALIŞANLARDAN DA KESİNTİ YAPILIYOR MU?
Eskiden Bağ-Kur kapsamında ve vergi mükellefi olan ya da şirket ortaklarından maaşlarından yüzde 10 kesinti yapılırdı. Bu uygulama 2016'da kaldırıldı. Artık emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunmaya devam edenlerin emekli maaşlarında kesinti yapılmıyor, bu kişiler prim de ödemiyor.
3- KİMLERDEN PRİM KESİNTİSİ YAPILMAZ?
Kendi adına tarımsal faaliyette bulunanlardan, işçi olarak ya da devlet memuru olarak çalışıp emekli olduktan sonra kendi işini kuranlardan, eğitim kurumlarında ücret karşılığı ders verenlerden, vakıf üniversitelerinde görev alanlardan SGDP kesintisi yapılmıyor.
4- EMEKLİ ÇALIŞANLAR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YA DA ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?
Emekli olunduğu için ve işsizlik sigortası primi kesilmediğinden kısa çalışma ödeneğinden de, ücretsiz izinde olanlara ödenen nakdi ücret desteğinden de yararlanamaz.