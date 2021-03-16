12 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Emekliye çifte tazminat imkanı! Maaşlarda buna dikkat...

Son dakika haberi... Emekli olmak milyonlarca vatandaşın gündeminde ilk sırada yer alıyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler, maaşlarında kesinti olup olmayacağını merak ediyor. Ayrıca emekli vatandaşların kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinden yararlanıp yararlanamayacağına yönelik detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, emekli olup çalışan vatandaşların merak ettiği sorular ve yanıtları...