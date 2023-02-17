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Haberler Galeri Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 90 bin işçi kulak kesildi! Bakan müjdeyi vermişti! Kadro düzenlemesi...

Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 90 bin işçi kulak kesildi! Bakan müjdeyi vermişti! Kadro düzenlemesi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin işçinin kadroya alınması hakkında çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Diğer yandan belediye şirket işçilerinin kadroya alınıp alınmayacağı ise merak edilen diğer unsurdu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından Meclis görüşmelerine ara veilmişti. EYT düzenlemesinin yasal boyut kazanmasına ramak kala diğer gündem maddeleri için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. İşte, Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro için son açıklamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2023 11:09
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Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 90 bin işçi kulak kesildi! Bakan müjdeyi vermişti! Kadro düzenlemesi...

Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından konu hakkında açıklamalar gelmişti. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem faciası sonrasında Meclis görüşmelerine ara verildi. EYT düzenlemesinin ardından diğer konular için atılacak adımlar takip edilyor. İşte, Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro için açıklamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 90 bin işçi kulak kesildi! Bakan müjdeyi vermişti! Kadro düzenlemesi...

TAŞERONA KADRODA SON DURUM

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Deprem öncesi Kabine'nin 6 Şubat'ta yapılması planlanıyordu. Toplantıda, EYT düzenlemesi, taşerona kadro, vergi affı ve kamu işçilerine yapılacak zam masada yer alacaktı.

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Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 90 bin işçi kulak kesildi! Bakan müjdeyi vermişti! Kadro düzenlemesi...

Geçici işçilere kadro düzenlemesine ilişkin çalışmaların değerlendirileceği toplantıda, 700 binden fazla kamu işçisinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zam oranları da gündeme gelecekti.

Taşerona kadro düzenlemesiyle ilgili şuan bir bilgi bulunmuyor. Gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

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Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 90 bin işçi kulak kesildi! Bakan müjdeyi vermişti! Kadro düzenlemesi...

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi için geçtiğimiz yıllarda önemli bir reforma imza atılarak 1 milyon işçiye kadro verildiğini hatırlattı.

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Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 90 bin işçi kulak kesildi! Bakan müjdeyi vermişti! Kadro düzenlemesi...

90 BİN TAŞERONA KADRO KİMLERİ KAPSAYACAK?

Taşeron olarak çalışan 90 bin işçinin kadroya geçiş düzenlemesi ile ilgili çalışmalar henüz tamamlandı. Çalışma tamamlandıktan sonra hangi kurumlarda işçi olarak çalışanlara kadro verileceği netlik kazanacak.

Devlet hastanelerinde çalışan veya belediyelerde görev alan taşeron işçilere kadro çıkıp çıkmayacağı düzenleme sonrası belli olacak.