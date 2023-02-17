Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 90 bin işçi kulak kesildi! Bakan müjdeyi vermişti! Kadro düzenlemesi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin işçinin kadroya alınması hakkında çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Diğer yandan belediye şirket işçilerinin kadroya alınıp alınmayacağı ise merak edilen diğer unsurdu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından Meclis görüşmelerine ara veilmişti. EYT düzenlemesinin yasal boyut kazanmasına ramak kala diğer gündem maddeleri için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. İşte, Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro için son açıklamalar!