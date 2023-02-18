HaberlerGaleriListeye bakın hesabınızı yapın! 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre hesaplandı! Erken emeklilikte tablo güncellendi! 1999 ve 2008 sonrası...
Listeye bakın hesabınızı yapın! 1800, 3600, 4500, 5400 prime göre hesaplandı! Erken emeklilikte tablo güncellendi! 1999 ve 2008 sonrası...
Ülkemizin yasalarında erken emeklilik bazı imkanlar bulunuyor. Yaş haddinden emeklilik için işe giriş tarihi oldukça önem kazanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilik hakkı elde etmek için prim ödemiş olma şartını, sigortalılık gün şartını ve belli bir yaş aralığında olma şartını aynı anda sağlamanız gerekli. Gereken şartları yerine getirenler erken emeklilik imkanından yararlanıyor. İşte, erken emeklilikte aranan şartlar...