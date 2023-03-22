HaberlerGaleriTaşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 700 bin işçi için talepler netleşti! BRÜT - NET ücretlere 15 bin TL formülü...
Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 700 bin işçi için talepler netleşti! BRÜT - NET ücretlere 15 bin TL formülü...
Kamu işçilerinin zam pazarlığı Mart ayının sonunda hız kesmeden devam ediyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taleplerini açıkladı. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, kararın kısa sürede açıklanması bekleniyor. Peki, kamu işçilerine ne kadar zam gelecek? Toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman sona erecek? İşte 700 bin işçi için son dakika gelişmeler!