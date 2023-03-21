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Haberler Galeri Tarım Kredi RAMAZAN Paketi 2023 | İndirimli özel fiyatlar başladı! Ayçiçek yağı, Güllaç, Tiryaki çay, Hurma, Pastırma...

Tarım Kredi RAMAZAN Paketi 2023 | İndirimli özel fiyatlar başladı! Ayçiçek yağı, Güllaç, Tiryaki çay, Hurma, Pastırma...

Tarım Kredi Market Ramazan paketi araştırılıyor. Her Ramazan ayında zincir marketler temel gıdalardan oluşan uygun fiyatlı koliler hazırlıyor. 2023 Tarım Kredi hem temel ihtiyaç ürünlerinde indirimler yaptı hem de Ramazan kolisi hazırladı. Kağıt havlu, tiryaki çay, 5 kiloluk yağ gibi ürünlerinde Ramazan ayına özel indirimler başladı. İşte özel fiyatlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 13:46
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Tarım Kredi RAMAZAN Paketi 2023 | İndirimli özel fiyatlar başladı! Ayçiçek yağı, Güllaç, Tiryaki çay, Hurma, Pastırma...

Tarım Kredi indirimli ürünler sıklıkla araştırılıyor. Ramazan ayının başlamasına günler kala vatandaşlar özel fiyatlarla hazırlanan koli ve ürünleri merak etmeye başladı. Listede Ramazan ayının sembolü güllaç, hurma gibi ürünlerde yer alıyor. İşte Ramazan ayı Tarım Kredi indirimli ürün listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi RAMAZAN Paketi 2023 | İndirimli özel fiyatlar başladı! Ayçiçek yağı, Güllaç, Tiryaki çay, Hurma, Pastırma...

TARIM KREDİ MARKET RAMAZAN KOLİSİ 2023

Tarım Kredi Market 2023 Ramazan kolisi fiyatını ve içeriklerini paylaştı.

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Tarım Kredi RAMAZAN Paketi 2023 | İndirimli özel fiyatlar başladı! Ayçiçek yağı, Güllaç, Tiryaki çay, Hurma, Pastırma...

FİYAT: 320 TL

İçinde 12 adet gıda bulunuyor.

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Tarım Kredi RAMAZAN Paketi 2023 | İndirimli özel fiyatlar başladı! Ayçiçek yağı, Güllaç, Tiryaki çay, Hurma, Pastırma...

TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

TK Demlik Poşet Siyah Çay 17.90 TL

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Tarım Kredi RAMAZAN Paketi 2023 | İndirimli özel fiyatlar başladı! Ayçiçek yağı, Güllaç, Tiryaki çay, Hurma, Pastırma...

Tiryaki Siyah Çay 69,90 TL