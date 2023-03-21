Tarım Kredi RAMAZAN Paketi 2023 | İndirimli özel fiyatlar başladı! Ayçiçek yağı, Güllaç, Tiryaki çay, Hurma, Pastırma...

Tarım Kredi Market Ramazan paketi araştırılıyor. Her Ramazan ayında zincir marketler temel gıdalardan oluşan uygun fiyatlı koliler hazırlıyor. 2023 Tarım Kredi hem temel ihtiyaç ürünlerinde indirimler yaptı hem de Ramazan kolisi hazırladı. Kağıt havlu, tiryaki çay, 5 kiloluk yağ gibi ürünlerinde Ramazan ayına özel indirimler başladı. İşte özel fiyatlar...