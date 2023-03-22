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Haberler Galeri Emekli aylığı alacak! Haklar sıralandı, kadınlar 20 erkekler 25 yılda kavuşuyor! EYT'de yeni detay ortaya çıktı! 1996 - 1997 yılları arasında...

Emekli aylığı alacak! Haklar sıralandı, kadınlar 20 erkekler 25 yılda kavuşuyor! EYT'de yeni detay ortaya çıktı! 1996 - 1997 yılları arasında...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme Meclis'te onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olmasına karşın primi yatırılmayan binlerce vatandaş mahkemenin yolunu tuttu. İş Kanunu'ndaki yer alan bazı detaylar sayesinde EYT fırsatından yararlanılabilecek. Hal böyle olunca, ""Günsüz işe giriş" konusunda arabulucuya başvurma zorunluluğu var mı, dava çok uzun sürer mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, EYT için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 08:45
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Emekli aylığı alacak! Haklar sıralandı, kadınlar 20 erkekler 25 yılda kavuşuyor! EYT’de yeni detay ortaya çıktı! 1996 - 1997 yılları arasında...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişi emeklilik hakkı kazandı. Düzenlemenin onaylanması ile birlikte konu hakkında tüm detaylar netleşmiş oldu. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihi öncesi olmasına karşın primi yatırılmayan binlerce vatandaş mahkemenin yolunu tuttu. Açıklanan tarih aralığında çalışmalarına rağmen işe giriş tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmeyenler için EYT'li olma şansı bulunuyor. Örneğin,"Aynı işyerinden birden fazla giriş çıkışı olanların dava açma süresi ne zaman başlar?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, EYT düzenlemesi için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli aylığı alacak! Haklar sıralandı, kadınlar 20 erkekler 25 yılda kavuşuyor! EYT’de yeni detay ortaya çıktı! 1996 - 1997 yılları arasında...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kapsamında dilekçe verenlerin sayısı iki haftada 1 milyon 200 bini geçti, emeklilik kapısı açacak kritik maddeler nedeniyle iş mahkemelerine de rekor başvuru geldi.

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Emekli aylığı alacak! Haklar sıralandı, kadınlar 20 erkekler 25 yılda kavuşuyor! EYT’de yeni detay ortaya çıktı! 1996 - 1997 yılları arasında...

Sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihi öncesi olmasına karşın primi yatırılmayan binlerce vatandaş mahkemenin yolunu tuttu. Çalıştığı halde işe başlangıcı Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmeyen ya da geç bildirilen dava açarak EYT'li olabilecek.

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Emekli aylığı alacak! Haklar sıralandı, kadınlar 20 erkekler 25 yılda kavuşuyor! EYT’de yeni detay ortaya çıktı! 1996 - 1997 yılları arasında...

Örneğin, 1 Ocak 1900'Çalıştığı işyerinde sigortasız olduğu döneme ilişkin geriye doğru tescil davasında zaman aşımı süresi işlemiyor.

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Emekli aylığı alacak! Haklar sıralandı, kadınlar 20 erkekler 25 yılda kavuşuyor! EYT’de yeni detay ortaya çıktı! 1996 - 1997 yılları arasında...

Örneğin, bir kişi 1997'de işe başlayıp Sosyal Güvenlik Kurumu'na sigorta bildirimi yapılmasına karşın ilk prim ödemesi aynı işyerinde Ekim 1998 tarihinde başladıysa Kurum'a başvurarak sigorta başlangıç tarihinin düzeltilmesini isteyebilir. Olumlu yanıt alamaması halinde hizmet tespit davası açabilir.