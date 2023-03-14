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Haberler Galeri Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 700 bin işçi için talepler listelendi! 2023-2025 dönemini...

Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 700 bin işçi için talepler listelendi! 2023-2025 dönemini...

Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Deprem nedeniyle bir süreliğine ara verilen Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kaldığı yerden devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, işçiyi yakından ilgilendiren görüşmeler için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 10:47
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Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 700 bin işçi için talepler listelendi! 2023-2025 dönemini...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu iş sözleşmeleri ile ilgili görüşmelerin başladığını açıkladı. Kamuda çalışmayı sürdüren 700 bin işçiyi yakından ilgilendiren zam görüşmeleri ve daha önce açıklanan 50 bin geçici işçinin kadroya alınmasına dair detaylar netleşmeye başladı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında kesintiye uğrayan toplu iş sözleşmesine ait görüşmeler yeniden başladı. Düzenleme hakkında gelecek son dakika açıklamaları bu süreçte yakından takip ediliyor. İşte, Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 700 bin işçi için talepler listelendi! 2023-2025 dönemini...

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

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Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 700 bin işçi için talepler listelendi! 2023-2025 dönemini...

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in birlikte hareket ettiği ve işçi kesimini temsil ettiği görüşmelere, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen ara sona erdi.

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Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 700 bin işçi için talepler listelendi! 2023-2025 dönemini...

Bu ay itibarıyla tüm sözleşmelerinin yürürlük süresinin dolması sebebiyle sürecin hızlanması için geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle görüşen işçi tarafı, 20 Ocak'ta sundukları taleplere karşı TÜHİS'ten gelecek teklifi beklemeye başladı.

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Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 700 bin işçi için talepler listelendi! 2023-2025 dönemini...

BAKAN BİLGİN'DEN KAMU İŞÇİSİNİN ZAM GÖRÜŞMELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Kamu işçileriyle ilgili sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışmamız başlamıştı. Deprem nedeniyle onu askıya aldık ama hiçbir hak kaybı olmayacak şekilde bunu da gerçekleştireceğiz." dedi.