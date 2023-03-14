HaberlerGaleriTaşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 700 bin işçi için talepler listelendi! 2023-2025 dönemini...
Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro! 700 bin işçi için talepler listelendi! 2023-2025 dönemini...
Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP kadro için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Deprem nedeniyle bir süreliğine ara verilen Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kaldığı yerden devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, işçiyi yakından ilgilendiren görüşmeler için son gelişmeler!