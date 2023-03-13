13 Mart 2023, Pazartesi
KYK borçları silinecek mi, borç yapılandırma paketine dahil mi? 2023 KYK kredi borç ödeme, sorgulama ekranı!
"KYK borçları silinecek mi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi affının yasalaşmasıyla birlikte KYK borcu olan olanlar, yapılandırma olup, olmayacağını sorguluyor. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alırken geri ödemeli kredi alan ve belirlenen tarihler doğrultusunda borçlarını ödemeyenler, KYK son dakika gelişmleri takip ediyor. Peki, KYK borçları silinecek mi, ne zaman? İşte, konuya dair merak edilenler...
Giriş Tarihi: 13.03.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 13:39
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