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Haberler Galeri KYK borçları silinecek mi, borç yapılandırma paketine dahil mi? 2023 KYK kredi borç ödeme, sorgulama ekranı!

KYK borçları silinecek mi, borç yapılandırma paketine dahil mi? 2023 KYK kredi borç ödeme, sorgulama ekranı!

"KYK borçları silinecek mi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kamuya olan borçların yapılandırılmasına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vergi affının yasalaşmasıyla birlikte KYK borcu olan olanlar, yapılandırma olup, olmayacağını sorguluyor. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alırken geri ödemeli kredi alan ve belirlenen tarihler doğrultusunda borçlarını ödemeyenler, KYK son dakika gelişmleri takip ediyor. Peki, KYK borçları silinecek mi, ne zaman? İşte, konuya dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.03.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 13:39
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KYK borçları silinecek mi, borç yapılandırma paketine dahil mi? 2023 KYK kredi borç ödeme, sorgulama ekranı!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi Meclis sürecini tamamladı. Vergi affının Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmesinin ardından KYK borçlarının silinip, silinmeyeceği merak konusu oluyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine her yıl burs desteği sağlanıyor. Peki, KYK borçları silinecek mi, ne zaman? İşte, detaylar...

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KYK borçları silinecek mi, borç yapılandırma paketine dahil mi? 2023 KYK kredi borç ödeme, sorgulama ekranı!

2023 KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Vergi affı paketinin kapsamı içerisinde KYK öğrenim kredisi borçları bulunuyor. Yeni vergi affı düzenlemesi ile birlikte mezunların geçmişten olan borçları yapılandırılacak ve taksitler halinde ödeme imkanı sağlanacak.

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KYK borçları silinecek mi, borç yapılandırma paketine dahil mi? 2023 KYK kredi borç ödeme, sorgulama ekranı!

Gecikme sebebiyle ortaya çıkan faizler ödenmeyecek. Vergi affı yapılandırması başvuruları 30 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili kamu kurumlarına yapılacak.

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KYK borçları silinecek mi, borç yapılandırma paketine dahil mi? 2023 KYK kredi borç ödeme, sorgulama ekranı!

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla geri ödemesi başlamış veya takip için vergi dairesine bildirilmiş öğrenim ve katkı kredilerinden vadesi geldiği halde ödenmemiş olanların asıllarına vade tarihleriyle 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek.

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KYK borçları silinecek mi, borç yapılandırma paketine dahil mi? 2023 KYK kredi borç ödeme, sorgulama ekranı!

31 ARALIK 2022 ÖNCESİ...

Alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınırken, vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar kapsama dahil ediliyor.