TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ AÇIKLANDI! TOKİ Arnavutköy kura çekilişi ne zaman 2023? Başakşehir, Esenler, Tuzla...

Son dakika: TOKİ İstanbul kura tarihleri belli oldu! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut porjesinde kura çekiliş heyecanı devam erken, İstanbul TOKİ başvurusunda bulunanlar uzun süredir tarih araştırmaları yapıyordu. Beklenen son dakika açıklaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum İstanbul TOKİ için tarih verdi. Peki, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Arnavutköy kura çiekilişi ne zaman? İşte detaylar...