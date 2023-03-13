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Haberler Galeri TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ AÇIKLANDI! TOKİ Arnavutköy kura çekilişi ne zaman 2023? Başakşehir, Esenler, Tuzla...

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ AÇIKLANDI! TOKİ Arnavutköy kura çekilişi ne zaman 2023? Başakşehir, Esenler, Tuzla...

Son dakika: TOKİ İstanbul kura tarihleri belli oldu! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut porjesinde kura çekiliş heyecanı devam erken, İstanbul TOKİ başvurusunda bulunanlar uzun süredir tarih araştırmaları yapıyordu. Beklenen son dakika açıklaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum İstanbul TOKİ için tarih verdi. Peki, İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Arnavutköy kura çiekilişi ne zaman? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.03.2023 12:45 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 12:58
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TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ AÇIKLANDI! TOKİ Arnavutköy kura çekilişi ne zaman 2023? Başakşehir, Esenler, Tuzla...

TOKİ İstanbul için kura tarihleri belli oldu. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde çekilecek kura tarihleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyuruldu. TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu uzun süredir merak ediliyordu. İşte, TOKİ İstanbul kura tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ AÇIKLANDI! TOKİ Arnavutköy kura çekilişi ne zaman 2023? Başakşehir, Esenler, Tuzla...

2023 TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim adlı 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurasında sıra İstanbul'a geldi. İstanbul için kura çekilişlerinin yapılacağı tarih açıklandı.

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TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ AÇIKLANDI! TOKİ Arnavutköy kura çekilişi ne zaman 2023? Başakşehir, Esenler, Tuzla...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimini paylaştı.

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TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ AÇIKLANDI! TOKİ Arnavutköy kura çekilişi ne zaman 2023? Başakşehir, Esenler, Tuzla...

Bakan Kurum, açıklamasında ''İlk Evim'de İSTANBUL zamanı! 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ AÇIKLANDI! TOKİ Arnavutköy kura çekilişi ne zaman 2023? Başakşehir, Esenler, Tuzla...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek.