Tarladan markete fiyat uçurumu! Bahçe, hal, market, pazar… A Haber tek tek görüntüledi! İşte fiyatlar

Sebze ve meyvede hal fiyatları ile market fiyatları arasında oluşan fiyat farkı uzun zamandır gündemde. O farkı ekibimiz hem hal ve bahçede hem de megakent İstanbul'da görüntüledi. Bakın nasıl fark var...