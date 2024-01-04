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Haberler Galeri Tarladan markete fiyat uçurumu! Bahçe, hal, market, pazar… A Haber tek tek görüntüledi! İşte fiyatlar

Tarladan markete fiyat uçurumu! Bahçe, hal, market, pazar… A Haber tek tek görüntüledi! İşte fiyatlar

Sebze ve meyvede hal fiyatları ile market fiyatları arasında oluşan fiyat farkı uzun zamandır gündemde. O farkı ekibimiz hem hal ve bahçede hem de megakent İstanbul'da görüntüledi. Bakın nasıl fark var...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 04.01.2024 18:14 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 18:18
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Tarladan markete fiyat uçurumu! Bahçe, hal, market, pazar… A Haber tek tek görüntüledi! İşte fiyatlar

Bahçeden hale, halden market ve pazarlara... İşte bu yolculuk epey pahalı. Zira tarladan sofraya gelene kadar fiyatlar köpürüyor.


O farkı A Haber ekibi hem hal ve bahçede hem de megakent İstanbul'da görüntüledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarladan markete fiyat uçurumu! Bahçe, hal, market, pazar… A Haber tek tek görüntüledi! İşte fiyatlar

İŞTE FİYATLAR

Adana'da mandalinanın fiyatı halde 4 TL'den satılıyor. Diğer mandalinanın fiyatı Adana halinde 3 TL.

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Tarladan markete fiyat uçurumu! Bahçe, hal, market, pazar… A Haber tek tek görüntüledi! İşte fiyatlar

İstanbul'da bir markette mandalinanın kilosu 16,99 TL.

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Tarladan markete fiyat uçurumu! Bahçe, hal, market, pazar… A Haber tek tek görüntüledi! İşte fiyatlar

Bu yıl bahçede dalında fiyatı ise 70 kuruş.

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Tarladan markete fiyat uçurumu! Bahçe, hal, market, pazar… A Haber tek tek görüntüledi! İşte fiyatlar

Megakentte pazarda mandalinanın kilosu 20 TL.