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Tarladan markete fiyat uçurumu! Bahçe, hal, market, pazar… A Haber tek tek görüntüledi! İşte fiyatlar
Sebze ve meyvede hal fiyatları ile market fiyatları arasında oluşan fiyat farkı uzun zamandır gündemde. O farkı ekibimiz hem hal ve bahçede hem de megakent İstanbul'da görüntüledi. Bakın nasıl fark var...
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Giriş Tarihi: 04.01.2024 18:14Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 18:18