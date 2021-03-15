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Tarla destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiftçi mazot ve gübre desteği T.C. kimlik numarasına göre ödeme tarihleri...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce açıklanan gübre desteklerinin yüzde 100 artırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 2021 yılına ilişkin ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak eden çiftçiler, internet üzerinden ödeme takvimini araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, tarla destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiftçi mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte T.C. kimlik numarasına göre ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 15.03.2021 12:57
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