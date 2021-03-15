15 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tarla destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiftçi mazot ve gübre desteği T.C. kimlik numarasına göre ödeme tarihleri...

Tarla destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiftçi mazot ve gübre desteği T.C. kimlik numarasına göre ödeme tarihleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce açıklanan gübre desteklerinin yüzde 100 artırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 2021 yılına ilişkin ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak eden çiftçiler, internet üzerinden ödeme takvimini araştırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, tarla destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiftçi mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte T.C. kimlik numarasına göre ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 15.03.2021 12:57
  • 1
  • 12
Tarla destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiftçi mazot ve gübre desteği T.C. kimlik numarasına göre ödeme tarihleri...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan mazot destekleri devam ediyor. Gübre desteğindeki artışla birlikte, toplam destek miktarı da yükseldi. 2021 yılına ilişkin mazot ve gübre desteğinin hangi tarihlerde yatacağını merak eden vatandaşlar, resmi yerlerden gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, tarla destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiftçi mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte T.C. kimlik numarasına göre ödeme tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Tarla destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiftçi mazot ve gübre desteği T.C. kimlik numarasına göre ödeme tarihleri...

2021 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2021 yılına ilişkin mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı. T.C. kimlik numarasının son hanesi 8, 6, 4 ve vergi kimlik numarası son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanların ödemesi 5 Mart saat 18.00'den sonra yapıldı.

Kimlik numarası son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarası son hanesi 0, 2 olanlara ise 12 Mart saat 18.00'den sonra ödeme yapıldı.

  • 3
  • 12
Tarla destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiftçi mazot ve gübre desteği T.C. kimlik numarasına göre ödeme tarihleri...

Desteklerin detaylarına ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 33 bin 433 üreticimize 154 milyon 658 bin 71 lira, yem bitkileri desteği kapsamında 69 bin 584 üreticimize 222 milyon 85 bin 119 lira olmak üzere toplamda 376 milyon 743 bin 190 liralık destek ödemelerine, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre bugün (5 Mart) itibarıyla başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun. Kimlik numarası son hanesi 8, 6, 4 ve vergi kimlik numarası son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara bugün saat 18.00'den sonra, kimlik numarası son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarası son hanesi 0, 2 olanlara ise 12 Mart saat 18.00'den sonra ödeme yapılacak."

  • 4
  • 12
Tarla destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiftçi mazot ve gübre desteği T.C. kimlik numarasına göre ödeme tarihleri...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan destek ödemesi 16 liraya yükseldi. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilere ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesi, dekara 20 liraya yükseldi.

  • 5
  • 12
Tarla destekleri ne zaman yatacak? 2021 çiftçi mazot ve gübre desteği T.C. kimlik numarasına göre ödeme tarihleri...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİYLE İLGİLİ FLAŞ KARAR

Resmi Gazete'nin 6 Mart 2021 tarihli sayısında önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda tarımsal destek ödemelerinin deaylarına yer verildi.