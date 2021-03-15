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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 15 Mart dolar kaç TL? Bankalararası piyasalarda Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar düşecek mi, artacak mı? 15 Mart dolar kaç TL? Bankalararası piyasalarda Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar düşecek mi, artacak mı? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Cuma günkü kapanışta 7,5910 liradan işlem gören dolar kuru, 15 Mart'a 7,5690 liradan başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği döviz kurları, yeni haftanın ilk gününde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, 15 Mart dolar kaç TL? Bankalararası piyasalarda Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar düşecek mi, artacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 15.03.2021 09:35
Dolar ne kadar, kaç TL oldu? sorusu, günün en çok aranılanları arasında bulunuyor. Yeni haftanın ilk gününe dolar 7,5690 liradan, euro ise 9,0400 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5910 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0530 lira olmuştu. Yatırımcılar tarafından döviz kurları hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bugün dolar kaç TL? Bankalararası piyasalarda Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar düşecek mi, artacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BUGÜN EURO NE KADAR?
İşte 15 Mart tarihli güncel euro fiyatları:
BUGÜN DOLAR NE KADAR?
İşte 15 Mart tarihli güncel dolar fiyatları:
KÜRESEL PİYASALAR MERKEZ BANKALARINA ODAKLANDI
Küresel piyasalarda geçen hafta tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi devam ederken, yeni haftada, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının toplantıları takip edilecek.
Tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin devam etmesi nedeniyle geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sözle yönlendirme ile piyasaları sakinleştirmeye çalıştırmasının ardından bu hafta gündemin odağında; Fed, İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) gerçekleştireceği toplantılar bulunuyor.
ABD'de geçen hafta gerçekleştirilen tahvil ihalelerinin sorunsuz atlatılması ve beklentilerin altında gelen çekirdek enflasyon verisiyle hafta içinde düşüş eğilimi gösteren 10 yıllık tahvil faizleri, cuma günü yönünü tekrar yukarıya çevirdi.
Perşembe günü 1,48 seviyelerine gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yüzde 1,64 ile Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Tahvil faizlerinin yeniden yükselişe geçmesiyle 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin yasalaşmasına karşın cuma günü New York borsasında karışık bir seyir izlendi.