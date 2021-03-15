15 Mart dolar kaç TL? Bankalararası piyasalarda Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar düşecek mi, artacak mı?

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Cuma günkü kapanışta 7,5910 liradan işlem gören dolar kuru, 15 Mart'a 7,5690 liradan başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği döviz kurları, yeni haftanın ilk gününde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, 15 Mart dolar kaç TL? Bankalararası piyasalarda Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar düşecek mi, artacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.03.2021 09:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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