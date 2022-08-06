06 Ağustos 2022, Cumartesi
Tarım ve Orman Bakanlığından gıdaya sıkı takip: 24 işletmeye faaliyetten men! 90 bin kişi şikayet etmişti
Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen 731 bin 648 gıda denetiminde 8 bin 321 firmaya 113 milyon 544 bin 482 TL ceza uygulandı; 24 işletme faaliyetten menedildi, 107 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız" dedi.
Giriş Tarihi: 06.08.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 11:56
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