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Haberler Galeri Tarım ve Orman Bakanlığından gıdaya sıkı takip: 24 işletmeye faaliyetten men! 90 bin kişi şikayet etmişti

Tarım ve Orman Bakanlığından gıdaya sıkı takip: 24 işletmeye faaliyetten men! 90 bin kişi şikayet etmişti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen 731 bin 648 gıda denetiminde 8 bin 321 firmaya 113 milyon 544 bin 482 TL ceza uygulandı; 24 işletme faaliyetten menedildi, 107 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 06.08.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 11:56
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Tarım ve Orman Bakanlığından gıdaya sıkı takip: 24 işletmeye faaliyetten men! 90 bin kişi şikayet etmişti

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin aldatılmasının önlenmesi amacıyla gıda, gıda ile temas eden madde, malzeme üreten ve piyasaya arz eden işletmelere yönelik resmi kontroller yapılıyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığından gıdaya sıkı takip: 24 işletmeye faaliyetten men! 90 bin kişi şikayet etmişti

Bu kapsamda, 2022'nin 7 aylık döneminde Türkiye genelinde 7 bin 469 kontrol görevlisi ile 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığından gıdaya sıkı takip: 24 işletmeye faaliyetten men! 90 bin kişi şikayet etmişti

Bu kontrollerde büyük bölümü hijyen yetersizliği ile taklit ve tağşiş ürün olmak üzere 8 bin 321 işletmeye 113 milyon 544 bin 482 TL para cezası uygulandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığından gıdaya sıkı takip: 24 işletmeye faaliyetten men! 90 bin kişi şikayet etmişti

24 firma faaliyetten menedilirken, toplam 107 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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Tarım ve Orman Bakanlığından gıdaya sıkı takip: 24 işletmeye faaliyetten men! 90 bin kişi şikayet etmişti

GIDA İHBAR HATTINA 90 BİN BAŞVURU

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 'ALO 174 Gıda Hattı'na ise aynı dönemde 90 bin 791 başvuru yapıldı. Gıda ihbar ve şikayet kapsamında olan 44 bin 304 arama kayıt altına alınarak işlem yapıldı. Başvuruların 6 bin 728'i hijyen yetersizliği, 5 bin 415'i et ve et ürünleri, 3 bin 368'i ise tahıl, un ve unlu mamullere ilişkin oldu. Bu şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu 2 bin 258 adet başvuru hakkında cezai işlem uygulandı.