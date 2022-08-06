Tarım ve Orman Bakanlığından gıdaya sıkı takip: 24 işletmeye faaliyetten men! 90 bin kişi şikayet etmişti

GIDA İHBAR HATTINA 90 BİN BAŞVURU

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 'ALO 174 Gıda Hattı'na ise aynı dönemde 90 bin 791 başvuru yapıldı. Gıda ihbar ve şikayet kapsamında olan 44 bin 304 arama kayıt altına alınarak işlem yapıldı. Başvuruların 6 bin 728'i hijyen yetersizliği, 5 bin 415'i et ve et ürünleri, 3 bin 368'i ise tahıl, un ve unlu mamullere ilişkin oldu. Bu şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu 2 bin 258 adet başvuru hakkında cezai işlem uygulandı.